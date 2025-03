Universitatea Craiova a pierdut pe terenul FCSB-ului, duminică seară, în ultima etapa a campionatului regular din Superligă, scor 0-1.

La flash-interviul de după meci, antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, s-a arătat mirat de faptul că, deși credea că a găsit o slăbiciune a FCSB-ului pe baza meciurilor anterioare din acest sezon, campioana României a intuit ce a pregătit din punct de vedere tactic.

„Am început meciul greu, n-am reușit să ducem mingea unde ar fi trebuit. Au știut să blocheze toate spațiile. Am rămas surprins că în 35 de meciuri, 11 în Europa și 24 în campionat, n-au făcut-o. Am găsit zone libere în cele 35 de meciuri pe care le-au jucat în acest sezon dar, din păcate pentru noi, acum au acoperit acele zone. Circulația noastră a balonului a fost destul de lentă și probabil asta le-a dat timp să se organizeze.

E mai bine că a venit acest eșec acum, ne știm limitele. Până la urmă, am jucat cu echipa care reprezintă România în Europa. Speram să mă fi înșelat sau să marcăm primii. Pe mine alte lucruri mă frământă. Noi am pregătit ceva, meritam și noi un gol, dar nu putem să spunem că meritam victoria, sub nicio formă. Ce s-a întâmplat e o lecție pentru mine și poate și pentru jucători“, a declarat Rădoi.

