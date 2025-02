„U“ Craiova – Farul / Rădoi garantează spectacol cu Farul: „Vor fi goluri, vor fi ocazii!“

Universitatea Craiova și Farul se vor întâlni sâmbătă, 1 martie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, într-o partidă contând pentru etapa 29 a Superligii.

Farul nu va veni relaxată în Bănie

În cadrul unei conferinţe de presă, Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova a prefaţat disputa cu Farul lui Gică Hagi. Acesta a asigurat suporterii şi fanii neutri că va fi un joc spectaculos, cu goluri şi faze de poartă, având în vedere istoricul dintre cele două combatante. De asemenea, acesta a făcut un apel şi către fanii Ştiinţei.

„Chiar dacă sunt cu zâmbetul pe buze, în interiorul meu se duce o adevărată luptă privind meciul de sâmbătă. Sunt emoţii, pentru că vom fi în dificultate. De fiecare dată meciurile împotriva Farului au fost foarte disputate, cu multe goluri. Am revăzut zilele astea mai multe faze din partidele precedente cu Farul şi pot spune că va fi cel mai dificil meci jucat acasă de după venirea mea. Este un meci pe care toată lumea îl aşteaptă, pentru că vor fi goluri, vor fi ocazii, va fi, practic, spectacol. Aş fi vrut ca Farul să aibă în continuare şanse la play-off, pentru că o echipă relaxată joacă mai bine decât atunci când se află sub presiune.

Nu cred că putem să vorbim că Farul va veni relaxată la Craiova atâta timp cât pe bancă se află Gică Hagi. Cu Rapid au pierdut nemeritat zic eu, iar acum va veni aici să pună presiune. Va fi greu pentru mine, ca antrenor, pentru că trebuie să sesizez rapid schimbarea sistemului lor de joc în timpul meciului, ca să le pot spune jucătorilor ce au de făcut. Atmosfera de pe Oblemenco este una aparte şi sper ca suporterii să vină în continuare în număr mare alături de băieţi. S-a demonstrat că împreună putem câştiga. Echipa s-a impus de fiecare dată când fanii i-au împins de la spate, au fost al 12-lea jucător mereu“, a declarat Mirel Rădoi.

„La Craiova nu sunt probleme, sunt doar rezolvări şi soluţii!“

Tehnicianul grupării alb-albastre nu face o „dramă“ din accidentarea lui Cicâldău şi consideră că locul său în teren poate fi luat, cel puţin temporar, de către un jucător al clubului, fie el chiar şi junior.

„Sperăm ca punctele să rămână la noi. Nu va fi uşor deloc, asta e cert. E un meci în care e aproape imposibil ca tabela să nu se modifice. E imposibil să se termine jocul de o manieră sportivă urâtă, fără ocazii, fără goluri. Suntem doi antrenori care vrem posesie, care vrem să facem pressing super-ofensiv, care încercăm să punem în dificultate celălalt antrenor prin modificarea sistemului. Screciu este suspendat pentru meciul ăsta, de Cicâldău se ştie, iar cu Zajkov vom vedea dacă va face parte din lotul pentru meci.

Momentan nu am discutat despre aducerea vreunui mijlocaş, dar, dacă cei din conducere ne fac vreo surpriză, nimeni nu s-ar supăra. Trebuie să suplinim absenţa lui Cicâldău chiar dacă nu am avea soluţii. Aici nu sunt probleme, sunt doar rezolvări şi soluţii. Nu degeaba se investesc 1.4 milioane de euro în Academie. Când vom apela la ei, aceşti copii trebuie să demonstreze că nu degeaba fac parte din această echipă şi că pot face faţă în echipa mare“, a mai spus Rădoi.

A venit, s-a adaptat, a şi marcat!

În primele 5 meciuri la Universitatea Craiova, chiar primele după revenirea la Mirel Rădoi la echipă, Safira a marcat un gol și a oferit trei pase decisive. Joi, atacantul a vorbit despre cum se simte la echipă, dar şi din punct de vedere fizic şi a dezvăluit cum l-a convins managerul sportiv Mario Felgueiras să semneze.

„A trecut mult timp de când echipa nu a mai luat titlul, dar îmi place că suporterii sunt pasionați aici. Sunt încântat de club, de structură, de colegi. Sunt foarte fericit că toată lumea m-a primit bine. Sper să câștigăm campionatul și să-i facem fericiți pe suporteri. Colegii m-au ajutat să mă adaptez foarte repede. Mă simt foarte bine aici încă de la primele zile, iar asta m-a ajutat să mă adaptez aici.

Cum am fost convins să vin aici? În primul rând, Mario Felgueiras, care a vorbit foarte mult și foarte frumos despre club. Apoi, am văzut clubul, structura clubului, stadionul. Am fost încântat și i-am zis lui Mario: ‘Haide să mergem să semnăm“, a punctat şi Alisson Safira.

Superliga, etapa 29

Vineri, 28 februarie – ora 17.00: Unirea Slobozia – Oţelul Galaţi, ora 20.00: Sepsi – CFR Cluj.

Sâmbătă, 1 martie – ora 16.00: U Cluj – FC Botoşani, ora 19.00: Universitatea Craiova – Farul Constanţa.

Duminică, 2 martie – ora 15.00: Poli Iaşi – Petrolul Ploieşti, ora 20.00: Rapid – FCSB.

Luni, 3 martie – ora 17.00: Gloria Buzău – UTA Arad, ora 20.00: Dinamo – AFC Hermannstadt.

Clasament: 1. FCSB 52 puncte (golaveraj 42-24), 2. U Cluj 51 (42-25), 3. CFR Cluj 50 (49-31), 4. Universitatea Craiova 49 (44-27), 5. Dinamo 45 (37-26), 6. Rapid 45 (35-25), 7. Sepsi 40 (37-33), 8. Hermannstadt 38 (33-38), 9. Petrolul 37 (28-28), 10. Farul 34 (28-36), 11. UTA 33 (27-32), 12. Oţelul 29 (21-29), 13. Slobozia 26 (28-45), 14. Botoşani 25 (24-37), 15. Iaşi 25 (25-44), 16. Buzău 19 (24-44).

