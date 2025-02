Alex Mitriță: „Trebuia să avem o reacție“

Alex Mitriță, MVP-ul din meciul Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1, cu două goluri și un assist, a fost fericit pentru victorie și realizările sale. El a punctat că se simte bine sub comanda lui Mirel Rădoi.

„Nu vrea să par arogant deloc, dar așa am vrut să trag la primul gol. Important e că am marcat, că am câștigat. Trebuia să avem o reacție după ultimele două meciuri. Această echipă este făcută pentru posesie, să dominăm jocul. Și cu Dinamo am avut ocazii, și cu Rapid.

(n.r. despre colaborarea cu Mirel Rădoi) Pentru mine este un lucru foarte bun, e oltean. Eu cunosc bine filosofia dânsului. Mă adaptez foarte bine la ce joacă“, a spus Alex Mitriță, la Digi Sport.

Superliga, etapa 24

Vineri, 31 ianuarie: AFC Hermannstadt – UTA Arad 0-0, Unirea Slobozia – Dinamo București 1-3.

Sâmbătă, 1 februarie: FC Botoșani – Sepsi 0-0, Oțelul Galați – Gloria Buzău 2-1, U Cluj – Rapid 2-1.

Duminică, 2 februarie: Universitatea Craiova – Poli Iași 4-1, FCSB – CFR Cluj 1-1.

Luni, 3 februarie – ora 20.00: Farul Constanța – Petrolul Ploiești.

Clasament: 1. U Cluj 44 puncte (golaveraj 36-20), 2. FCSB 42 (35-23), 3. Dinamo 41 (34-21), 4. CFR Cluj 40 (41-29), 5. Universitatea Craiova 39 (38-24), 6. Rapid 35 (28-22), 7. Petrolul 35 (26-22), 8. Sepsi 34 (32-26), 9. Hermannstadt 31 (27-33), 10. Oțelul 28 (19-24), 11. UTA 27 (23-26), 12. Farul 25 (22-31), 13. Slobozia 25 (25-39), 14. Iași 22 (22-40), 15. Botoșani 20 (19-33), 16. Buzău 19 (23-37).

