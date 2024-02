Nicușor Bancu: „Ne e teamă mereu când suntem puși sub presiune“

Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, s-a simțit vinovat după meci pentru pasa „moale“ pe care i-a dat-o lui Laurențiu Popescu, din care a reieșit penaltiul Voluntariului.

„Am făcut o greșeală foarte mare, care putea să ne coste, nu am fi câștigat meciul. Mă bucur foarte mult că Maldonado a înscris la acea lovitură liberă și am câștigat. Nu i-am promis nimic, doar i-am mulțumit că m-a salvat până la urmă pentru greșeala asta. La fiecare meci se întâmplă ceva. Ne e teamă mereu când suntem puși sub presiune. Ne e teamă să nu greșim și de aceea și greșim. Trebuie să fim mai încrezători pe viitor, să jucăm mult mai simplu. Poate că nici nu s-ar fi ajuns la acel penalti dacă jucam mai simplu.

Nu mai vreau să zic nimic de arbitraj, am tot zis până acum. Mă bucur că nu a acordat al doilea penalti. Mă bucur pentru că am câștigat. Cei care se pricep vor decide ce s-a întâmplat, pentru că nu mai vreau să vorbesc despre arbitraj.

Se întâmplă la fiecare meci să greșim. Unul dintre noi greșește, nu este ușor. Este foarte greu și pentru Mister (Petev – n.r.) să aleagă o linie de patru fundași la fiecare partidă. Avem accidentați sau suspendați mereu. Eu voi fi suspendat etapa viitoare. Va fi un meci foarte greu la Petrolul“, a spus Bancu, la final.

Ciește și: Pavel Badea: „Această blazare pe care o vad la echipă nu este benefică“