Vladislav Blănuță, după succesul cu Dinamo: „Suntem fericiți!“

Atacantul formației FCU Craiova, Vladislav Blănuță, a irosit ocazii bune în partida cu Dinamo, dar se bucură că echipa sa a obținut cele trei puncte. Cât despre ratări, Blănuță a recunoscut că nu a fost concentrat.

„Suntem fericiți că am obținut cele trei puncte. A fost greu, sincer, mai ales pentru mine, am ratat mult. Am încercat să ajut echipa cu gol sau assist, dar se pare că nu a fost ziua mea. Nu am fost destul de concentrat și am ratat. Îi mulțumesc staff-ului că are încredere în mine, dar cel mai important e să învăț ceva din lucrurile astea. Clasamentul e cam strâns și, de la meci la meci, se joacă soarta campionatului. Ne-am propus fim cât mai sus în clasament, depinde de meciuri, undeori câștigi, uneori pierzi, dar e important să te lupți“, a spus Vladislav Blănuță, la Digi Sport.

