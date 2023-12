Radu Drăgușin are de unde alege. Şi Napoli pregăteşte oferta!

Internaţionalul român Radu Drăguşin este unul dintre cei mai căutaţi fundaşi din Europa. Transferat definitiv de Genoa în această vară de la Juventus, Radu Drăgușin este dorit de cluburi mari, după ce a impresionat cu prestațiile sale solide, meci de meci. În plus, fotbalistul de 21 de ani şi 1.91 metri a avut evoluţii constant bune şi în tricoul naţionalei României. A contribuit din plin la calificarea la EURO 2024.

După Atalanta, Tottenham, Arsenal, Valencia şi Barcelona, Radu Drăguşin este dorit cu insistenţă mai nou de campioana Italiei, Napoli. Aceasta nu are deloc cea mai solidă apărare în acest sezon, dovadă fiind faptul că se află pe locul 7 în clasament, cu 21 de goluri primite în acest sezon. Informaţia potrivit căreia Napoli pregăteşte o ofertă celor de la Genoa a fost făcută de calcionapoli24.it. Publicaţia italiană a mai notat că există şi un impediment pentru ca afacerea să se realizeze: suma de transfer cerută. Genoa cere pe Radu Drăgușin 35 de milioane de euro.

„Radu Drăgușin, românul de la Genoa, surpriza anunțată a acestui sezon, a ajuns pe lista scurtă de fundași centrali pe care Napoli îi urmărește în această fereastră de mercato, însă suma l-a speriat pe De Laurentiis”, a notat publicaţia italiană.

„Radu Drăgușin este aproape de Tottenham“

O altă publicaţie importantă din Italia, Gazzetta dello Sport, a indicat faptul că Radu Drăguşin va face pasul în Premier League, urmând să semneze cu Tottenham. Tot Gazzetta a mai scris că Atalanta s-a retras din cursa pentru Radu Drăguşin. A preferat să plătească mai puţin pe fundaşul spaniol Christian Mosquera (19 ani), de la Valencia.

„De ce Mosquera? Pentru că alte variante s-au stins sau sunt aproape stinse. Așa cum este Radu Drăgușin, pentru care Genoa vrea 30-35 de milioane de euro, o sumă descurajantă pentru Atalanta. În plus, Arsenal, dar mai ales Tottenham, au argumente mult mai aproape de cerințele clubului rossoblu“, au mai scris italienii.

Dacă transferul lui Radu Drăgușin s-ar realiza în schimbul sumei menționate de italieni, 30-35 de milioane de euro, fundașul ar deveni cel mai scump fotbalist român din istorie. Recordul este deținut de Adrian Mutu, cumpărat de Chelsea cu 19 milioane de euro, de la Parma, în 2003.

Tottenham, locul 4 în Premier League, formație pregătită de Ange Postecoglou, se află în căutarea unui fundaș central în această iarnă. Olandezul Micky van de Ven (22 de ani) și argentinianul Cristian Romero (25 de ani), care au format cuplul de stoperi în prima parte a acestui sezon, sunt în prezent accidentați și vor rata primele meciuri din 2024.

„Scopul e să mă dezvolt la Genoa“

Întrebat despre interesul numeroaselor echipe, Radu Drăgușin a spus, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro, că nu are probleme de concentrare din acest motiv. A punctat că în prezent se gândește doar la Genoa, formație la care este titular meci de meci.

„Este un sentiment frumos să știi că faci bine ce faci, iar alte echipe remarcă acest lucru. Dar pentru mine lucrul acesta nu este personal. Scopul meu e să mă dezvolt cât mai bine la Genoa și să facem un campionat cât mai bun. Pentru mine nu e greu să stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt obișnuit de mic. Am jucat la juniori la Juventus, apoi m-am dus în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari. Şi nu cred că voi ajunge niciodată.

Eu nu am un model. Pot să spun că am avut ocazia de a juca alături de unul dintre cei mai mari jucători din lume la Juventus. Acest lucru cu siguranță mi-a dat niște modele pe care le-am avut în fiecare zi în față și am putut fura ceva de la fiecare“, a spus Radu Drăgușin.

