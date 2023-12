FC Voluntari – FCU 0-1 | Giovanni Constantino: „Am făcut un meci bun“

Antrenorul formației FCU Craiova, Giovanni Constantino, s-a declarat mulțumit de jocul elevilor săi, dar mai ales de rezultatul meciului cu FC Voluntari.

„Am făcut un meci bun. În prima repriză am făcut un joc bun. Din punct de vedere tactic, știam că cei de la FC Voluntari joacă în sistemul 3-5-2 și au un fotbal vertical. Le-am spus jucătorilor mei că trebuie să fie atenți, pentru că ei joacă foarte bine pe mingea a doua. În prima repriză i-am blocat bine pe adversari“, a spus italianul.

„Blănuță este un jucător de calitate, este pe drumul cel bun, muncește. Are mentalitatea necesară pentru a deveni mai bun. Poate deveni unul dintre cei mai importanți jucători din SuperLigă. A început să marcheze și are încredere în el. Însă sunt supărat pe el, pentru că putea înscrie și al doilea gol în acest meci. Are potențial pentru a înscrie mai multe goluri“, a mai spus Giovanni Constantino.

