FCU merge cu optimism la Voluntari

FCU Craiova are parte de o deplasare dificilă în acest sfârşit de săptămână. Echipa patronată de familia Mititelu va evolua vineri, de la ora 17.00, în Ilfov, împotriva formaţiei FC Voluntari.

Disputa de pe stadionul „Anghel Iordănescu“ va fi arbitrată de Florin Andrei (Târgu Mureş). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) şi Vlad Bârleanu (Bucureşti). Al patrulea oficial va fi Andrei Antonie (Bucureşti).

VAR-ul va fi asigurat de Radu Petrescu şi Cosmin Vătămanu (ambii din Bucureşti).

Observator din partea CCA va fi Eduard Dumitrescu (Piteşti). LPF l-a numit supervizor pe Paul Mincu (Bucureşti).

Constantino: „Am schimbat mentalitatea“

Antrenorul formaţiei FCU, Giovanni Constantino, are încredere în elevii săi că pot face un meci memorabil, chiar da FC Voluntari este pe „val“.

„Voluntari vine după un meci bun, a învins-o pe Rapid şi este o echipă periculoasă pe teren propriu. Ei vin de altfel după o lungă perioadă foarte bună, în care nu au pierdut, stau bine atât fizic, cât şi mental. Şi noi venim după un meci bun şi un rezultat pozitiv. Ştim că ne aşteaptă un joc dificil, dar suntem pregătiţi pentru el.

Un lucru de remarcat este că ei au avut două zile de odihnă în plus. Încercăm să ne recuperăm forţele şi să fim 100% pregătiţi. Trebuie să fim atenţi cu ceea ce avem noi de făcut, pentru că atunci putem învinge orice echipă. Când am ajuns aici, portarii nu erau bine, defensiva la fel, dar eu am crezut mult în această echipă. Am fost şi norocos, pentru că am avut la dispoziţie jucători care muncesc foarte mult.

Din clipa în care am ajuns s-a muncit foarte mult. Toată lumea atacă şi toată lumea se apără acum. Am schimbat mentalitatea! Acum toată lumea spune că avem o echipă bună, iar eu le dau dreptate. Este şi meritul oamenilor din staff-ul meu, pentru că s-a lucrat foarte mult şi individual. Eu sunt sigur că putem realiza lucruri şi mai bune“, a declarat antrenorul italian.

Van Durmen: „Ne-am pregătit bine“

Din rândul jucătorilor lui FCU, Benjamin Van Durmen, a indicat faptul că postul de mijlocaş îi este pe plac şi speră într-un succes în Ilfov.

„Cred că este un meci la fel ca toate celelalte, dificil. Trebuie să-l tratăm serios. Ne-am pregătit bine pentru el şi trebuie să punem în teren tot ce am lucrat la antrenamente. Cu mult efort şi cu o mentalitate bună putem câştiga acest meci. Eu sunt optimist. Nu trebuie să ne gândim la jocul trecut. Randament bun dau pe postul de mijlocaş, dar încerc să joc cât mai bine oriunde voi fi folosit. Dacă pot să ajut echipa din altă poziţie e foarte bine“, a comentat Van Durmen.

Superliga, etapa 20

Vineri, 15 decembrie:

ora 17.00: FC Voluntari – FCU Craiova

ora 20.00: Petrolul Ploieşti – Rapid

Sâmbătă, 16 decembrie:

ora 14.00: UTA Arad – Farul Constanţa

ora 17.00: „U“ Craiova – Poli Iaşi

ora 20.00: FCSB – AFC Hermannstadt

Duminică, 17 decembrie:

ora 15.00: U Cluj – Oţelul Galaţi

ora 21.00: Sepsi – CFR Cluj

Luni, 18 decembrie:

ora 20.00: FC Botoşani – Dinamo

Clasament:

1.FCSB 38 puncte (golaveraj 32-19)

2.CFR Cluj 33 (32-19)

3.„U“ Craiova 32 (27-19)

4.Rapid 31 (34-22)

5.U Cluj 29 (28-26)

6.Hermannstadt 28 (26-19)

7.Farul 28 (30-31)

8.Petrolul 26 (22-20)

9.Sepsi 26 (24-23)

10.Voluntari 24 (26-32)

11.Oţelul 23 (21-20)

12.Iaşi 22 (22-26)

13.UTA 22 (21-26)

14.FCU 21 (30-33)

15.Dinamo 10 (10-31)

16.Botoşani 9 (18-37)

Citeşte şi: „U“ Craiova – Poli Iaşi | Ivaylo Petev şi Elvir Koljic promit victoria (VIDEO)