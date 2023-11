Știința, mai tare ca Oțelul! „Trebuia să arătăm de ce suntem în stare“

Universitatea Craiova s-a impus la Galați, 3-1 cu Oțelul, după un joc cu două reprize distincte: prima ștearsă, cu greșeli, a doua super. Omul meciului a fost Alex Mitriță, care a scuturat plasa moldovenilor de trei ori, demonstrând că pauza competițională a contat din punct de vedere al pregătirii.

La finalul meciului, „Piticul atomic“ a explicat evoluația și rezultatul și a avut un mesaj și pentru selecționerul Edward Iordănescu legat de EURO 2024.

„Vreau să îi felicit pe cei de la Galați pentru efortul depus pentru a se juca. Sunt bucuros că am marcat trei goluri, dar suntem fericiți că am câștigat pe un teren foarte greu. O primă repriză nu prea bună, dar ne-am revenit total după pauză. Am avut ceva discuții… Trebuia să ieșim pe teren și să arătăm de ce suntem în stare.

Era (Ivaylo Petev – n.r.) tot ce avea nevoie echipa. Suntem bucuroși că îl avem alături. Se vede că suntem într-o altă formă și suntem bucuroși. A adus altă mentalitate, muncă la antrenament, seriozitate. Vrem să dăm totul și să câștigăm cât mai multe puncte.

Vreau să îmi fac treaba cât mai bine. Cu victorii, goluri, assisturi, Mister (Edi Iordănescu – n.r.) va avea ochi și pentru mine“, a spus Alex Mitriță.

