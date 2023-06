Messi va juca la Inter Miami! De Barca i-a fost frică

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a refuzat un contract profitabil în Arabia Saudită şi a semnat cu echipa americană Inter Miami după despărţirea de campioana Franţei, Paris Saint-Germain. Messi mai avea varianta să se întoarcă la FC Barcelona, clubul la care a cunoscut consacrarea, dar i-a fost teamă că venirea sa va produce multe schimbări la gruparea „blaugrana“.

„Da, adevărul este că, evident, îmi doream foarte mult. Eram foarte încântat să mă pot întoarce. Dar, pe de altă parte, după ceea ce am trăit (n.r. – când a plecat de la Barcelona) și ieșirea pe care am avut-o, nu am vrut să fiu din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se întâmplă și las viitorul meu în mâinile altcuiva, ca să spun așa. Am vrut să iau propria mea decizie, gândindu-mă la mine, la familia mea. Deși am auzit că s-a spus că LaLiga a acceptat totul și că era în regulă pentru ei să mă întorc, mai erau multe alte lucruri de pus la punct.

„Mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru“

Am auzit că trebuie să vândă jucători sau să scadă salariile jucătorilor și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta. Am fost deja acuzat de multe lucruri care nu erau adevărate în cariera mea la Barcelona și eram deja puțin obosit. Nu am vrut să trec prin toate astea. Când trebuia să plec, LaLiga acceptase să mă legitimeze, dar până la urmă nu s-a putut.

Ei bine, mi-a fost teamă că se va întâmpla din nou același lucru… A trebuit să vin aici, la Paris, să stau mult timp într-un hotel cu familia. Cu copiii mei mergând la școală, dar noi locuind tot la hotel… Am vrut să iau singur decizia. De aceea nu am mers la Barca. Deși mi-ar fi plăcut, nu s-a putut. De asemenea, sunt într-un moment în care vreau să ies puțin din focus, să mă gândesc mai mult la familia mea. Am vrut să caut și altceva, și un pic de liniște sufletească“, a explicat Lionel Messi, la Mundo Deportivo.

FC Barcelona a reacționat!

Trecerea lui Lionel Messi la Inter Miami și declarația făcută de acesta cu privire la decizia luată a determinat conducerea Barcei să emită un comunicat.

„FC Barcelona îi dorește lui Lionel Messi mult succes în această nouă fază profesională. Luni, pe 5 iunie, Jorge Messi, tatăl jucătorului și reprezentantul său, l-a informat pe președintele clubului Joan Laporta de decizia jucătorului de a se alătura lui Inter Miami. În ciuda faptului că i-a fost prezentată o propunere din partea Barcei. Asta luând în considerare dorința clubului și a jucătorului ca acesta să îmbrace culorile blaugrana încă o dată.

Președintele Laporta a înțeles și respectă decizia lui Messi de a dori să concureze într-o ligă mai puțin competitivă, mai departe de lumina reflectoarelor și de presiunea la care a fost supus în ultimii ani.

Atât Joan Laporta cât și Jorge Messi au căzut de comun acord să lucreze împreună pentru a promova un tribut potrivit din partea fanilor Barcei pentru a onora fotbalistul care a fost, este, și va fi întotdeauna iubit de Barca“, se arată în comunicatul Barcelonei.

Ce salariu ar încasa la Inter Miami?

Argentinianul va împlini 36 de ani pe 24 iunie. El va încasa la Inter Miami un salariu net de 13 milioane de euro, potrivit cotidianului spaniol AS. Asta deoarece MLS impune un plafon salarial strict pentru fiecare club participant. Diferența va fi asigurată de Apple și Adidas, doi dintre sponsorii principali ai campionatului american. Banii primiți de la cele două branduri uriașe i-ar aduce, combinat cu salariul, un venit anual de aproximativ 500 de milioane de euro!

Inter Miami este un club fondat în 2018. Este administrat de către fostul internațional englez David Beckham (48 de ani), care este președinte și acționar.

Venirea lui Messi a stârnit interesul americanilor și nu numai

Inter Miami este ultima în Major League Soccer, cu 15 puncte și 11 înfrângeri din 16 meciuri. Echipa are un antrenor interimar, Javier Morales, după demiterea lui Phil Neville. Anunțul transferului lui Messi a generat o „explozie“ a notorietății echipei din Miami. Numărul urmăritorilor pe rețelele sociale a crescut de patru ori în ultimele 24 de ore.

Înainte de transferul starului argentinian, Inter Miami avea un milion de urmăritori pe Instagram. În această dimineață, Inter Miami are 4,4 milioane de urmăritori. Este un „boom istoric“, atât pentru club, cât și pentru MLS, potrivit LA Times.

Citește și: West Ham United a cucerit trofeul Conference League