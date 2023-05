Andrei Ivan: „Am fost penibili! Unii jucători nu fac față!“

Atacantul formaţiei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a fost dezamăgit total după înfrângerea cu Sepsi, în urma căruia s-a ratat participarea în barajul pentru Conference League.

„Nu am avut un start de meci prea bun. Am fost penibili, nu am jucat, nu am fost noi. Nu știm nici noi de ce. Probabil pentru unii jucători presiunea este prea mare și nu fac față. Nu m-am gândit deloc la meciul Farului. M-am gândit că trebuie să câștigăm azi. E un sezon ratat pentru noi, pentru că nu jucăm în Conference League. Nu suntem nici pe podium și nu ne-am mulțumit suporterii. Nu este treaba mea, cei din club vor decide ce vor face. Trebuie să arătăm mai bine și să ne batem pentru titlu. Pentru toată lumea e dezamăgire“, a spus Andrei Ivan, la Digi Sport.

