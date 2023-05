Liga Campionilor | Pep Guardiola promite să regleze jocul lui City pentru returul cu Real

Tehnicianul echipei Manchester City, Pep Guardiola, şi-a felicitat jucătorii pentru egalul de marţi seară, 1-1, de pe „Santiago Bernabeu“, cu Real Madrid, din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. Ibericul a precizat totodată că va încerca să ajusteze câteva detalii pentru returul din 17 mai.

„Vreau să-mi felicit echipa, pentru că nu a fost un scenariu uşor împotriva acestei echipe. Prin istoria lor, calităţile pe care le au… Am început foarte bine meciul, dar am suferit de pe urma unei finalizări inteligente a lui Vinicius. Apoi, am reuşit să egalăm, iar la un moment dat am fost mai buni. Dar revenim la Manchester pentru a juca o finală în retur. Vom încerca să facem câteva ajustări pentru retur, pentru a fi mai fluizi şi pentru a evolua cu un pic mai mult ritm. Vom juca acasă şi ştim că suntem mai confortabil în faţa publicului nostru. Este important, pentru că echipa care va câştiga merge în finală”, a spus Guardiola.

„Ştiam că va fi un meci dificil cu Real, nu am fost surprinşi. Ne-am apărat foarte bine poarta, am fost prezenţi. Acum, este ca un play-off. Ştim exact de ce suntem capabili. Poate vor face ajustări, poate nu. Va trebui să încercăm să atacăm mai bine, dar (David) Alaba şi (Antonio) Rudiger l-au ţinut foarte strâns pe Erling (Haaland), căruia nu i-a fost uşor să găsească spaţii“, a mai spus antrenorul spaniol.

