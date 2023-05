Liga Campionilor | Carlo Ancelotti: „Rudiger a făcut un meci fantastic“

Antrenorul formaţiei Real Madrid, italianul Carlo Ancelotti, s-a arătat încrezător pentru meciul retur cu Manchester City, după egalul (1-1) din prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. Acesta a lăudat jocul „fantastic“ făcut de fundaşul Rudiger.

„Plecăm cu senzaţii bune pentru retur după acest meci. A fost normal ca City să aibă mai multă posesie. Ştiam că nu trebuie să ne panicăm dacă se întâmplă asta. Important este că am controlat bine spaţiile între linii, pentru că puteau să urce foarte repede. După golul nostru, am jucat foarte bine, am practicat un fotbal frumos şi am creat, am controlat. Sper că vom putea repeta toate acestea în retur“, a spus Ancelotti, citat de AFP şi Agerpres.

„Dar în afara lui Haaland am încercat să-i controlăm pe De Bruyne, Gundogan, toţi jucătorii dintre linii. Şi aici, munca lui Kroos şi Modric a fost fabuloasă. Veteranii sunt foarte importanţi în acest gen de meciuri pentru a-i convinge pe cei mai tineri că se poate. Rudiger a făcut un meci fantastic şi el, trebuie subliniat, dar toată echipa din apărare. Şi Camavinga, în a doua repriză“, a adăugat Ancelotti.

„Pentru retur, va trebui să fim mai concentraţi, mai atenţi la mingile noastre. Pasele pe care le-am găsit în a doua repriză, le puteam găsi şi în primele 20 de minute la fel“, a mai spus tehnicianul italian.

