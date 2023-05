Juniori U17 | CSS Craiova, la un pas şi de finala Campionatului Naţional

Echipa de juniori sub 17 ani a CSS Craiova a confirmat aşteptările şi în partida de marţi, din sferturile de finală ale Campionatului Naţional. Trupa antrenată de Alin Staicu şi Robert Catană s-a impus cu 4-3 în faţa echipei similare a CSC Şelimbăr, în disputa de pe stadionul „Aripile“. Golurile craiovenilor au fost marcate de Robert Oprea, Manuel Cristea (2) şi Florin Gaşpar.

CSS Craiova U17: Andrei Păuna – Adrian Stăncălie, Sorin Popa, Mihai Nebancea, Adrian Uliu, Liviu Iacob, Florin Gaşpăr, Gabriel Ciobanu, Manuel Cristea, Marian Cristea, Robert Oprea. Au mai intrat: Cezar Florea şi Vicenzo Foresti.

De menţionat faptul că la ultima fază a meciului cu CSC Şelimbăr Marian Cristea a văzut cel de-al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu. Astfel, el va absenta în semifinale, unde CSS Craiova o va întâlni pe învingătoarea partidei Chindia Târgovişte – CS Dinamo, programată joi, de la ora 14.00. Meciul din semifinale se va juca duminică, de la ora 14.00, pe stadionul „Aripile“. În cealaltă semifinală se vor întâlni FC Bacău şi LPS Satu Mare (sâmbătă, ora 14.00).

Alin Staicu, optimist

Antrenorul formaţiei CSS Craiova U17, Alin Staicu, s-a declarat mulţumit de faptul că elevii săi au reuşit să treacă peste acest hop numit CSC Şelimbăr. În privinţa viitoarei adversare, tehnicianul din Bănie nu are preferinţe şi apreciază că este un avantaj faptul că gruparea sa va găzdui semifinala.

„A fost un meci foarte greu. Am întâlnit o echipă bună, organizată, care a început mai bine jocul decât noi. Ne-a fost greu, am suferit, dar a ieşit bine la final. Mâine aflăm cu cine vom juca semifinala, cu Chindia sau Dinamo. N-am nicio preferinţă, ambele echipe sunt bune. Pe Chindia o ştim, am mai jucat cu ea, i-am scos din Cupă la penaltiuri. Dar pe Dinamo nu am văzut-o pe viu, ci doar în nişte filmări. Ambele sunt echipe bune, dar vom vedea ce va fi. Important este că jucăm acasă“, a declarat Alin Staicu, pentru GdS Sport.

De menţionat faptul că CSS Craiova va susţine la finalul acestei luni şi finala Cupei Naţional U17. Disputa pentru trofeu este programată pe 27 mai, de la ora 12.00, la Buftea, oponentă fiind FC Bacău.

