Sepsi – „U“ Craiova 1-2 | Markovic: „Ne gândim la un loc pentru Europa“

Atacantul formației Universitatea Craiova, Jovan Markovic, a afirmat după succesul cu Sepsi că echipa sa este foarte concentrată asupra meciurilor rămase din play-off , pentru că țintește un loc de cupă europeană.

„Vi s-a părut (n.r. că era supărat pe bancă). Niciodată nu o să mă supăr că sunt rezervă sau că nu joc din primul minut. Ne așteptam să fie un meci greu. A fost o ambiție în plus să câștigăm după ce a luat Crețu roșu. Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte pentru că sunt foarte importante pentru noi. Ne gândim la un loc pentru Europa, dar sunt șanse matematice și pentru locul 1. Ne concentrăm pe jocul nostru și vedem unde ne clasăm la final. Echipa este în forma maximă acum. Am pierdut cu echipele mai jos clasate, dar vrem să reparăm greșelile. Universitatea Craiova a avut mereu aceasta pretenție (n.r. să câștige titlul) și sperăm să se realizeze asta anul acesta sau, dacă nu, anul viitor“, a spus Markovic, la Digi Sport.

Superliga, play-off – etapa 5:

Vineri, 21 aprilie: Sepsi Sf. Gheorghe – “U” Craiova 1-2.

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 20.30: Farul Constanţa – CFR Cluj.

Duminică, 23 aprilie – ora 2030: FC Rapid – FCSB.

Clasament: 1. Farul 39 puncte (golaveraj 7-6), 2. CFR Cluj 38 (6-5), 3. FCSB 37 (6-4), 4. “U” Craiova 35 (9-7), 5. Rapid 28 (4-8), 6. Sepsi 24 (6-8).

Superliga, play-out – etapa 5:

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 15.00: AFC Hermannstadt – FC Argeş, ora 17.30: FC Botoşani – FCU Craiova.

Duminică, 23 aprilie – ora 14.00: Chindia Târgovişte – UTA Arad.

Luni, 24 aprilie – ora 20.30: FC Voluntari – Petrolul Ploieşti.

Clasament: 7. FCU 27 (9-5), 8. Petrolul 27 (4-2), 9. Botoşani 26 (5-1), 10. Hermannstadt 24 (6-3), 11. Voluntari 23 (7-5), 12. U Cluj 23 (5-5), 13. Chindia 19 (2-4), 14. UTA 18 (3-4), 15. Argeş 17 (1-5), 16. Mioveni 11 (0-8).

