Liga Campionilor | Real Madrid a învins-o şi în retur pe Liverpool

Deţinătoarea trofeului, Real Madrid, şi-a respectat blazonul şi în returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor. „Galacticii“ s-au calificat fără emoţii în sferturi, după ce au învins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0, miercuri seară, pe „Santiago Bernabeu“, în faţa a 63.127 spectatori, în manşa secundă a optimilor. În tur, spaniolii au câştigat cu 5-2 pe „Anfield“.

Trupa lui Carlo Ancelotti a dominat şi jocul retur, câştigând prin golul lui Karim Benzema (’79).

Real Madrid: Courtois – Dani Carvajal (’86, Lucas Vazquez), Eder Militao, Rudiger, Nacho Fernandez – Kroos (’84, Tchouameni), Camavinga, Modric (’82, Dani Ceballos) – Fede Valverde, Benzema (’82, Rodrygo), Vinicius Junior (’84, Marco Asensio). Antrenor: Carlo Ancelotti.

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, van Dijk, A. Robertson (’90+1, Tsimikas) – Diogo Jota (’57, H. Elliott), Fabinho, Milner (’73, Oxlade-Chamberlain) – Salah, Darwin Nunez (’57, Roberto Firmino), Gakpo (’90+1, Fabio Carvalho). Antrenor: Jurgen Klopp.

Tragerea la sorţi a sferturilor şi semifinalelor va avea loc vineri, la Nyon.

Karim Benzema a marcat al 89-lea său gol în Liga Campionilor

Atacantul Realului, francezul Karim Benzema, a marcat al 89-lea său gol în Liga Campionilor. Liderul acestei ierarhii, cu 140 de goluri, este portughezul Cristiano Ronaldo, care nu mai joacă însă în fotbalul european, urmat de argentinianul Lionel Messi (Paris Saint-Germain), cu 129 de goluri. Pe poziţia a treia se află polonezul Robert Lewandowski, jucătorul formaţiei FC Barcelona, cu 91 goluri.

Clasamentul marcatorilor din actuala ediţie a Ligii Campionilor este dominat de norvegianul Erling Haaland, atacantul echipei Manchester City, cu un total de 10 goluri, urmat de egipteanul Mohamed Salah (Liverpool / 8 goluri) şi francezul Kylian Mbappe (PSG / 7 goluri).

Carlo Ancelotti: „A fost un meci complet“

Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a evidenţiat „angajamentul colectiv“ al echipei sale.

„Meciul nostru a fost bun, complet. Putea fi un joc capcană, dar l-am început bine, serios, cu idei clare şi l-am încheiat bine. La nivel de echipă, avem mai multă încredere în noi datorită a ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut (când Real a cucerit trofeul – n. red.). Ne-a dat o încredere imensă şi s-a văzut în această dublă confruntare cu Liverpool, împotriva unei echipe atât de puternice“, a declarat Ancelotti.

„A trebuit să ne adaptăm fotbalul şi va trebui să-l adaptăm în continuare, în sferturile de finală. Sunt trei echipe italiene care s-au calificat şi nimeni nu se aştepta la asta. Ca de obicei, Liga Campionilor este foarte complicată şi trebuie să lupţi până la capăt. Nu am nicio preferinţă în ceea ce priveşte următoare adversară. Obiectivul nostru este să câştigăm şi pentru asta trebuie să trecem de sferturi, de semifinale şi să încercăm să câştigăm finala“, a mai spus tehnicianul italian.

Jurgen Klopp: „Real Madrid poate câştiga din nou Liga Campionilor“

Antrenorul echipei FC Liverpool, Jurgen Klopp, a afirmat că echipa sa avea nevoie de „o performanţă ieşită din comun“ pentru a o elimina pe Real, după eşecul categoric suferit în meciul tur (2-5).

„Aveam nevoie de o performanţă ieşită din comun pentru a recupera diferenţa de trei goluri din meciul tur, pe care noi nu am reuşit-o. Am făcut un meci bun, însă Real Madrid a controlat jocul şi a avut cele mai mari ocazii. Pentru a avansa în competiţie trebuia să fim remarcabili. Încă o dată spaniolii au fost mai buni şi, de aceea, au trecut în faza următoare. Datorită experienţei şi încrederii pe care le are Real Madrid, este una dintre favorite. Cu siguranţă poate câştiga din nou trofeul. Cert este că cine vrea să fie campion va trebui să-i învingă. Văd Manchester City şi Napoli foarte puternice“, a declarat Klopp la finalul meciului de pe Santiago Bernabeu.

„Când am început această competiţie, am plecat de la ideea de a o câştiga. Am atins finala de trei ori în ultimii ani, dar nu am câştigat-o niciodată. Pentru a o face, trebuie să fii incredibil, iar noi nu am fost. Însă este competiţia din care vrem să facem parte în fiecare sezon şi rămâne principalul nostru obiectiv pe viitor. După fereastra internaţională din martie, vom avea trei meciuri, împotriva lui Manchester City, Chelsea şi Arsenal. Cred că acea săptămână va fi destul de decisivă“, a adăugat antrenorul german.

