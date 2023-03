Andrei Ivan: „Am mai ieșit la lumină și am luat cele trei puncte“

Andrei Ivan, autorul golului care i-a adus victoria Universității Craiova în meciul cu FC Argeș, a admis că meciul a fost foarte dificil. „Jdechi“ este de părere că Știința se impunea chiar dacă nu venea acel penalti dictat după un henț al lui Tofan.

„O victorie foarte muncită. Am făcut o primă repriză foarte rea, nici mie nu mi-a ieșit nimic. În a doua repriză am mai ieșit la lumină și am luat cele trei puncte. Avem foarte mulți accidentați. Cel mai în vârstă era astăzi Vătăjelu. Mister a băgat jucătorii care merită în teren. Cred că puteam să marcăm și în prima repriză, cu Markovic, când a avut ocazia aceea mare. Eu cred că, chiar dacă nu era penaltiul, venea și golul“, a spus Ivan, la Digi Sport.

„Presine este mereu la Universitatea Craiova. După meciul cu Voluntari, atmosfera a fost bună, iar azi am câștigat și sper să luăm cele 3 puncte și la meciul viitor. Cu Petrolul va fi foarte greu. Jucăm la Ploiești, e foarte greu acolo. A fost greu și pentru CFR, dar trebuie să luăm cele 3 puncte. Trebuie să câștigăm astea două partide ca să ne putem bate la podium“, a completat Andrei Ivan.

