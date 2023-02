Mititelu s-a sucit: „Nu vreau să mă trezesc cu o suspendare“

La doar câteva zile după ce i-a avertizat pe oficialii Rapidului că va scoate echipa de pe teren dacă îi acceptă pe suporterii Peluzei Sud ’97 pe „Giuleşti“ la jocul de vineri, patronul echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a revenit asupra celor spuse, aşa cum a făcut-o de multe ori în trecut.

„Nu vreau să mă trezesc cu o suspendare“, a punctat Adrian Mititelu, recunoscând că s-a pripit în momentul în care a dat acele declarații. Mititelu şi-a menţinut însă decizia de a nu-și asuma răspunderea de faptele suporterilor olteni, cu care se află într-un „război“ deschis de câteva săptămâni.

„A fost o afirmație făcută la cald”

„Un meci de mare tradiție. Cum să nu vorbim despre asta. Tradiția creează aceste stări. E o senzație pozitivă când jucăm în Giulești. Așa e, am făcut afirmația asta, luni, la ora 11.00. Eram într-un moment mai prost. Am fost informat mai prost. Eu, ca oltean, nu luam niciodată o astfel de decizie. A fost o afirmație făcută la cald. Atâta timp cât ei și-au asumat responsabilitatea, bravo lor. Cum noi nu avem nicio implicare, ei sunt cei care decid cum vor să facă. Intră și galeria acolo, chiar dacă în mare parte din timp vor avea mesaje pentru mine, nu asta e problema. Nu vreau să mă trezesc cu o situație de suspendare. Noi am comunicat adresa. Noi nu organizăm deplasarea suporterilor și nu luăm sectorul în primire. Am înțeles că dânşii și-au asumat această responsabilitate. Îi salut pe această cale“, a spus Adrian Mititelu, la Digi Sport.

Patronul Mititelu nu și-ar fi dorit ca suporterii lui FCU să aibă acces pe stadionul Giulești, fiind convins că va avea parte de un tratament ră, mai ales după ce le-a închis porţile stadionului la meciul de pe teren propriu cu U Cluj.

Victor Angelescu: „Vom cere Jandarmeriei să evacueze acești suporteri“

Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, nu a rezonat deloc cu omologul Mititelu în privinţa interzicerii suporterilor. Pe de altă parte, acesta a anunţat ce se va întâmpla dacă lucrurile vor degenera în sectorul oaspeţilor.

„Cum ar fi putut Rapid să blocheze accesul galeriei celor de la FCU? Singurul lucru pe care am fi putut să îl facem era să închidem peluza oaspeților, care ar fi fost un lucru mult mai greșit. Exista posibilitatea ca suporterii să își cumpere bilete în altă parte a stadionului. Ar fi fost mult mai grav să își ia bilete la tribuna a doua sau la Peluza Sud. Nu știu cine a declarat că vor primi bilete în alt sector decât cel destinat oaspeţilor. Am avut o discuție internă. Nu am avut incidente până acum, dar există o discuție prealabilă cu Jandarmeria. Din punctul nostru de vedere, dacă vor fi scandări, iar meciul va fi oprit, trebuie evacuați. Lucrul acesta se discută înaintea meciului, cu Jandarmeria, cu firma de pază. Din punctul nostru de vedere, dacă vor fi scandări și se va opri meciul, vom cere Jandarmeriei să evacueze acel sector“, a comentat acţionarul giuleştenilor.

„Nu este treaba noastră, e galeria Craiovei!“

„Nu pot să mă pun în pielea lor, dar vom face tot ce ține de noi. Se crea un precedent mult mai grav dacă închideam acel sector. Nu există o lege prin care să interzicem accesul la un meci. Soluția nu este să nu dai dreptul unei galerii să vină la meci. Ar însemna să începem să interzicem toate galeriile la meciuri. Nu este treaba noastră, e galeria Craiovei! Mi se pare un pic ciudat să vorbim despre un club care interzice accesul propriilor suporteri la meciurile de acasă, din deplasare. Noi vom respecta legea. În condițiile în care vor exista bannere sau mesaje xenofobe, vom cere Jandarmeriei să evacueze acești suporteri“, a subliniat Victor Angelescu.

Partida Rapid Bucureşti – FCU Craiova este programată vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Giuleşti“.

