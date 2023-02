Mititelu surprinde: e gata să scoată echipa de pe teren la meciul cu Rapid!

Finanţatorul formaţiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, este decis să scoată echipa de pe teren la meciul cu Rapid, de la Bucureşti, dacă va avea parte de un tratament rău din partea fanilor. Decizia vine după incidentul unic în fotbalul românesc de la Sfântu Gheorghe, când partida Sepsi- FCU a fost oprită de arbitrul Florin Chivulete din pricina scandărilor rasiste şi xenofobe ale suporterilor veniţi din Bănie. În plus, la decizia lui Mititelu a contribuit şi „războiul“ pe care acesta îl duce cu o parte dintre suporterii echipei FCU.

„Știți cum este, dacă îi lasă pe acolo cu fel de fel de bannere împotriva mea și a familiei mele, eu nu voi începe meciul! Voi părăsi meciul. Ce ție nu îți place, altuia nu-i face. Ce se gândesc ei (n.r. – Rapid), hai să îi lăsăm să facă atmosferă împotriva Craiovei. Deci, dacă apar bannere, jucătorii se vor opri și vor părăsi terenul cu orice consecințe. Să joace Angelescu și cu Șucu și cu cei de la Rapid să joace ei un amical.

„Nu mă interesează consecinţele“

Numai ungurii se simt discriminați? Eu nu mă simt discriminat, jignit? Mi-am băgat viața în fotbal și să vină unii să mă înjure? Jucătorii vor părăsi imediat terenul! Știți că sunt căpos. Napoli are ordin, și Săceanu la fel. Eu nu mă refer la rapidiști, e dreptul lor să mă înjure. Dar dacă mă înjură cei de la Craiova, Robert Săceanu (n.r. – team managerul echipei) are ordin să scoată echipa de pe teren. Nu mă interesează consecințele. Am mândrie și orgoliu. Eu nu mai pot. Am spus stop!

Iar atunci, dacă se va întâmpla asta, își va asuma, moral cel puțin, Angelescu chestia asta. El dacă face chestii d-astea să vedem când vine Rapid la Craiova dacă mai intră vreun rapidist la meci. El nu trebuie să se bage, pentru că aici se încearcă subminarea clubului, iar el le dă apă la moară”, a declarat Adrian Mititelu, conform Fanatik.

Partida Rapid Bucureşti – FCU Craiova va avea loc vineri, 10 februarie, de la ora 20.00 şi va conta pentru etapa 25 din Superligă.

