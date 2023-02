Neagoe contestă penaltiul, Hagi zâmbește larg

Partida Farul Constanța – Universitatea Craiova s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Golurile au fost marcate de Adrian Mazilu (’6) și Ionuț Larie (’34 – penalti), respectiv Dan Nistor (’58).

„Noi inventăm regulamente“

La finalul întâlnirii, antenorul Universității Craiova, Eugen Neagoe, a admis că echipa sa s-a prezentat lamentabil în prima repriză și binișor în cea de-a doua. „Geană“ a contestat însă vehement penaltiul dictat după intrarea lui Arlauskis asupra lui Larie.

„Noi am jucat slab, știu, dar să rupi jocul… Să dai un asemenea penalty, asta n-am văzut. Noi inventăm regulamente, facem cum vrem noi. Ce să pună piedică, când are mingea? Prima dată, arbitrul a dat fault în atac. Cred că a fost fault în atac, dar nu mai contează. Știu că am jucat modest, dar era 1-0, nu trebuie să rupem jocul, să dăm penalti pentru că așa vrem noi, inventăm, judecăm cum vrem. Eu asta cred, că a fost fault în atac la Arlauskis. La VAR nu s-au mai făcut greșeli? Am văzut penaltiuri clare, arbitrii s-au dus la VAR și n-au dat nimic. Dar noi știm cât de slab am jucat. O să facem o analiză în zilele următoare, cu siguranță. Sincer, aș fi schimbat mai mulți jucători la pauză. Dar mai erau 45 de minute și nu puteam să schimb toată echipa“, a spus Eugen Neagoe.

„În primul rând, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, să intrăm cu atitudine, mult mai agresivi pe teren. Am intrat relaxați, am crezut că va veni mingea la noi fără efort. N-am fost atenți, greșelile pe care le-am făcut le cunoaștem. Nu este nimic pierdut în acest moment, mai sunt șase etape din campionatul regulat, apoi încă zece în play-off. Se poate întâmpla orice! Problema este la noi, trebuie să ne schimbăm atitudinea“, acompletat Eugen Neagoe.

Gică Hagi: „Am jucat foarte bine 60 de minute“

De partea cealaltă, Gică Hagi, tehnicianul Farului a analizat prestația și a subliniat că i-au plăcut doar primele 60 de minute.

„60 de minute am jucat foarte bine, am dominat, ne-am impus. După aceea, au venit cu schimbări foarte bune, noi am scăzut puțin, e greu să ții presiunea 90 de minute. A venit acel gol și ne-a dat puțin înapoi, Craiova are jucători de calitate. Ne-a lipsit Denis Alibec, un stângaci. Am pus în locul lui un copil bun, de 2005. Un băiat foarte bun.

Ne place acolo, pe primul loc, mai ales mie, vreau să le transmit și lor. Ei mă cunosc. Azi am avut o discuție foarte bună. Ieri nu am avut un antrenament bun, nu ne-a ieșit și a trebuit să venim astăzi la stadion.

Larie bate foarte bine penalty-urile. Important e că am câștigat. Șase puncte importante, cu FCSB și Universitatea Craiova, două echipe foarte bune, ne vom întâlni din nou în play-off. Echipa care va avea constanță, care va fi în formă în play-off, aceea va câștiga titlul“, a spus Hagi.

