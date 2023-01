Craioveanul Vlăduţ Popa a semnat cu AFC Hermannstadt

În timp ce Universitatea Craiova şi FCU transferă de peste hotare, fotbaliştii de perspectivă din Bănie semnează cu rivalele din Superligă. Ultimul „export“ îl are în prim plan pe fundaşul Vlăduţ Popa, care a fost prezentat astăzi de clubul AFC Hermannstadt, după ce a fost testat în cantonamentul din Antalya.

„Vlăduț Popa este un fundaș central de picior stâng, care s-a pregătit alături de FCH în cantonamentul din Antalya. În perioada de probă, acesta a convins staff-ul nostru că merită să fie păstrat. Tânărul de 20 de ani a fost format la CSS Craiova și a mai evoluat până acum pentru Comuna Recea, Gilortul Tg. Cărbunești, ACSO Filiași și CSU Alba Iulia. Vlăduț a semnat cu noi pentru doi ani și jumătate, semn că FCH investește în tineri și în viitorul fotbalului sibian”, a notat gruparea ardeleană pe pagina oficială de Facebook.

Foto: Alex Vîrtosu

L-au ochit pe când juca la ACSO Filiaşi

Vlăduţ Popa a jucat în prima parte a acestui sezon în Liga 3, la CSU Alba Iulia. Sibienii l-au remarcat însă pe Vlăduţ Popa într-un meci cu ACSO Filiaşi, din Cupa României, cu un sezon înainte. Fundaşul descoperit şi şlefuit de Alin Staicu a evoluat 120 de minute şi a făcut-o foarte bine.

„Îmi amintesc că la acel meci erau emoţii, discuţii între noi, pentru că ne doream să reuşim. La Liga 3 nu e acelaşi lucru. La un meci de Cupă vine televiziunea, vin mult mai mulţi oameni şi astea au motivat echipa. Aşa am reuşit să producem o surpriză foarte mare (ACSO Filiaşi a câştigat în optimi cu 6-5 la penatiuri – n.r.)“, a spus fundaşul craiovean, într-un interviu acordat clubului Hermannstadt.

„Visul meu era să ajung la Liga 1“

Vlăduţ Popa a vorbit şi despre „aventura“ pe care tocmai a început-o.

„Nu am emoţii. Până la urmă vorbim toţi aceeaşi ‘limbă’: fotbalul. Sunt foarte fericit. A fost primul meu cantonament la un asemenea nivel, la asemenea condiţii. A fost foarte reuşit şi o să fie un parcurs în campionat foarte bun. Am avut foarte multe de învăţat. Am pus foarte multe întrebări şi am găsit aici un grup extraordinar, cu băieţi de mare caracter, şi cu toţii m-au ajutat. Relaţia mea cu staff-ul tehnic a fost deschisă. Mi s-a explicat de la început ce se vrea de la mine şi nu mi-a rămas decât să mă conformez.

Visul meu era să ajung la Liga 1. Pentru asta am muncit de la 6 ani aproape în fiecare zi şi mă bucur că o să joc la o echipă care are un grup extraordinar. Pe termen scurt îmi doresc să evoluez de la antrenament, la antrenament şi atunci când se apelează la mine să joc cât pot de bine. Este cel mai frumos moment al carierei“, a comentat tânărul fotbalist, produs al CSS Craiova.

Foto: Alex Vîrtosu

Alin Staicu: „Poate cu timpul va reveni acasă“

Antrenorul şi totodată directorul CSS Craiova, Alin Staicu, se bucură mult pentru „saltul“ lui Vlăduţ Popa de la Liga 3, la Liga 1. Şi-ar fi dorit ca fostul său elev să evolueze pe „Ion Oblemenco“, dar îi prevede un viitor frumos şi la Hermannstadt.

„La cât îl ştiu eu de serios şi de capacitat pentru meseria asta, cu siguranţă va şi debuta curând, nu doar că a semnat cu ei. Nu mă surprinde mutarea. Ştiam de ea şi ştiam şi nivelul copilului. Eram convins că la un moment dat va veni şi acest salt. Celor care răspund de cluburile din Craiova trebuie să le pară rău, nu mie. Eu mă bucur pentru Vlăduţ. Poate cu timpul va reveni acasă. Mai sunt copii buni în situaţia lui Vlăduţ, dar este un subiect discutat de foarte multe ori şi degeaba. Şi, probabil, o să mai fie şi alţii… “, a spus Alin Staicu, pentru Gazeta de Sud.

Victor Naicu: „Eu şi ACSO Filiaşi îi dorim succes“

Antrenorul formaţiei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, apreciază la rându-i „mutarea“. El consideră că Vlăduţ Popa, pe care l-a avut elev şi l-a îndrumat în ultimii ani, are toate calităţile să se impună la Hermannstadt.

„E un jucător din Craiova care nu a reuşit să-şi facă loc la echipele din Liga 1 din Craiova. Şi atunci, unde eşti apreciat, acolo mergi. Pentru el va fi o perioadă de acomodare cu nivelul Ligii 1. Cred că seriozitatea lui şi munca pe care a prestat-o până acum a fost răsplătită de Dumnezeu. E un copil cuminte, foarte serios, un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi. Ne bucurăm că a făcut parte din lotul nostru, că am contribuit şi noi la ascensiunea lui. Eu şi ACSO Filiaşi îi dorim succes. Sperăm să-l vedem debutat în Liga 1 cât mai curând“, a spus Victor Naicu, pentru Gazeta de Sud.

Citeşte şi: „Satelitul“ Ştiinţei nu emite, dar are planul de lucru făcut