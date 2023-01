Robert Popa: „Toată lumea dă maximum la antrenamente“

Portarul formaţiei FCU Craiova, Robert Popa, a vorbit despre aşteptările pe care le are în 2023. El a afirmat că pregătirea decurge bine, atmosfera este bună şi a punctat că nu renunţă la gândul că ar putea fi realizată accederea în play-off.

„Prima săptămână a fost de acomodare, de readaptare la efort. Am început anul cu acelaşi gând cu care am plecat în vară, acela de a ne califica în play-off. Şi Cupa României este importantă. Sunt şanse mai mari în Cupa României, dar atât timp cât sunt şi şanse matematice de a intra în play-off o să luptăm până la capăt.

Atmosfera din vestiar e bună. Cu siguranţă fiecare are obiectivul lui, de a demonstra ce poate, pentru că este o perioadă foarte scurtă până la prima etapă, cu UTA. Toată lumea dă maximum la antrenamente ca să dovedească faptul că merită un loc în primul unsprezece“, a spus Robert Popa, pentru pagina de Facebook a clubului din Bănie.

Acesta a vorbit şi despre ultimul jucător transferat, Matheus Mascarenhas: „L-am primit bine pe Matteus. E un brazilian pur sânge, s-a antrenat cu Neymar şi sper să ne ajute şi să facem performanţă împreună“.

Foto: Facebook FCU

„O să dovedesc că sunt mai bun“

Robert Popa a explicat şi absenţa sa dintre buturi în ultimele partide. A vorbit şi despre concurenţa cu Ionuţ Gurău, cel care i-a luat locul în poartă şi a avut evoluţii apreciate.

„Înaintea meciului cu CSU (Universitatea Craiova – n.r.) am suferit o ruptură fibrilară pe aductor şi, din păcate, nu am putut să joc niciun meci în luna decembrie. Acum sunt 100%. Am început anul 2023 foarte bine, mă simt foarte bine şi o să dau totul ca să-mi ajut echipa.

Cu siguranţă concurenţa a crescut prin venirea lui Gurău şi chiar îmi pare bine. Concurenţa te ajută, de la zi la zi, să fii din ce în ce mai bun. O să dovedesc că sunt mai bun decât colegul meu! O să dau totul ca să fiu şi în acest an unul dintre cei mai promiţători portari U21 din lume. Trebuie să mă pregătesc şi să joc foarte bine, să demonstrez prima dată la echipa de club şi după selecţionerii vor decide“, a comentat Robert Popa.

