Mihai Rotaru, încântat de transferul lui Ișfan: „Credem că are calități extraordinare“

Chiar dacă nu a făcut mare tevatură în urma transferului lui Alexandru Ișfan, finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, este foarte mândru de ultimul transfer. Omul de afaceri este convins că mijlocașul Alexandru Ișfan va da în curând satisfacție în tricoul Științei.

„De pe vremea de când era la Mioveni îl urmăream pe Ișfan, de acum doi ani. Noi am trimis scouteri de pe atunci. Arăta interesant. Am avut alte priorități însă atunci. Am încercat să-l luăm și acum un an. Noi l-am monitorizat continuu și credem că are calități extraordinare: Tehnică, viteză, fizic… Trebuie să și le pună în valoare. Credem că va arăta cu totul diferit la Universitatea Craiova“, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

„Lăsați Universitatea Craiova în pace!“

Mihai Rotaru a fost acid la adresa rivalilor din Superligă, care îl doreau pe Ișfan, dar l-au „pierdut“. Imediat după anunțul transferului la Universitatea Craiova în piață au circulat tot felul de caracterizări despre mijlocașul de 22 de ani.

„Noi știm de un an de zile ce face și în viața privată. Latovlevici l-a luat sub aripa sa și l-a ajutat. Știm cu toții ce profesionist este. Nu mă interesează ce a făcut acum un an de zile sau ce vorbesc unii și alții. Ca să facem o glumă, dacă le-am interzice jucătorilor de la FCSB să intre în cluburi, probabil că jumătate din baruri s-ar închide. Ăsta e mesajul nostru către ei: vedeți-vă de treaba voastră. Lăsați Universitatea Craiova în pace!“, a punctat Mihai Rotaru.

Cum l-a învins Mihai Rotaru pe Gigi Becali

Finanțatorul celor de la FC Argeș, Viorel Tudose, a vorbit de curând despre situația lui Alexandru Ișfan și despre ofertele avute pentru acesta.

„Am spus despre Alexandru Ișfan că este netransferabil, însă poate pleca pentru o suma corectă. Au existat multe zvonuri în legătură cu el. Oferte, însă, nu au fost decât două. De la FCSB, care ne-a transmis că-l vrea pentru 500.000 euro, și acum, de la Universitatea Craiova, când ne-am și înțeles pentru 650.000 euro și 20% dintr-un eventual transfer. Inițial au oferit mai puțin, însă la această sumă s-a ajuns. Nu are rost să ne ascundem. Aceștia sunt banii și fanii trebuie să le știe. Suntem transparenți, chiar eu am negociat“, a spus Tudose, conform Playsport.

„Ișfan nu trebuia transferat, asta e părerea mea. Însă felul în care privea el pregătirea, faptul că nu prea mai avea chef să joace, ne-a determinat să-l lăsam să plece. Am citit declarația tatălui său, cum că era plafonat. Dacă fiul său s-a plafonat, eu sunt siderat. Cum poți să spui așa ceva când, în 21 de meciuri, el a înscris patru goluri, toate în trei meciuri? Cum? Nu fac eu educație nimănui, însă o asemenea atitudine nu pare prea sănătoasă pentru un fotbalist care vrea să ajungă la echipa națională“, a mai spus Tudose.

