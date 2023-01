Alexandru Işfan, lăudat în ţară: „E un băiat foarte bun, cu potențial foarte mare“

Alexandru Işfan este primul jucător transferat în această iarnă de Universitatea Craiova. Conducătorii alb-albaştrilor au plătit 650.000 pentru el clubului FC Argeş, iar Andrei Prepeliţă, fost tehnician în Trivale, consideră că investiţia se justifică.

„Alex e un băiat foarte bun, cu potențial foarte mare. El a făcut față din prima la FC Argeș, de când l-am adus. A fost principalul nostru jucător Under din teren. Cred că la Craiova are posibilitatea ca, într-o echipă cu jucători buni, mai buni decât la FC Argeș, să demonstreze mult mai mult. Având în vedere la ce jucători tineri vin din urmă, în fotbalul românesc, Alex cred că e unul dintre cei mai buni. E un jucător polivalent. El a jucat, într-adevăr, extremă dreapta, pe picior inversat, în cea mai mare perioadă. Dar, începând de anul acesta, eu i-am schimbat postul. L-am băgat atacant în primele etape și a jucat foarte bine. Deci, cred că e un jucător polivalent. Asta nu poate decât să-l stimuleze (presiunea pusă de suporterii din Bănie – n.r.). Și eu am avut cam același traseu. De la FC Argeș am plecat la Craiova și, după aia, la Steaua. Depinde foarte mult de el“, a spus Andrei Prepeliță, conform Antena Sport.

Alexandru Ișfan se află în pregătiri cu Universitatea Craiova în Antalya.

