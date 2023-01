Valentin Mihăilă speră ca 2023 să fie anul său de referinţă

Fostul atacant al Univerităţii Craiova, Valentin Mihăilă, nu a avut parte de un an prea bun. Revenit la Parma, după experienţa nefastă de la Atalanta, „Ţintă“ a avut destule probleme medicale şi asta s-a reflectat în evoluţiile sale. În prima parte a sezonului 2022/2023 a bifat 8 meciuri, în care a reuşit două goluri şi trei assisturi. Internaţionalul român nu este mulţumit de modul cum au decurs lucrurile şi promite revirimentul.

„Aveam aşteptări mai mari de la mine şi m-am dezamăgit singur. Vreau să revin în forţă anul acesta“, a declarat fotbalistul de 22 de ani, pentru Antena Sport.

Valentin Mihăilă are un atu în privinţa dorinţei sale de a reuşi un an bun la Parma, care să-l propulseze la echipa naţională şi la un club de top. Acesta ar fi relaţia stabilă pe care o are cu Andreea şi asta îi conferă liniştea de care are mare nevoie: „Normal că mă gândesc (la căsătorie – n.r.), dar mai e… Sunt încă un copil, prietena mea este şi ea. De ce nu?! Ne iubim, suntem împreună de mult timp şi ţinem unul la altul“.

City, marele vis al lui Valentin Mihăilă

Întrebat despre campania de calificare la Euro 2024, Mihăilă a spus: „Trebuie să ne calificăm! Asta trebuie să fie în mintea noastră: calificarea! Pentru că ne lipseşte de foarte mult timp!“

Valentin Mihăilă visează să joace la Manchester City, dar nu şi-ar dori totuşi să facă cuplu de atac cu Erling Haaland.

„Ce jucător nu şi-ar dori să joace la City? Îmi plăcea foarte mult Manchester City dar, de când a venit Haaland, nu-mi mai place aşa de mult! Haaland este fotbalist, nu ştiu, de TOP 5 din lume, dar s-a schimbat jocul de când a venit el la City“, a încheiat Mihăilă.

Universitatea Craiova l-a vândut pe Valentin Mihăilă la Parma în 2020 pentru 9.1 milioane de euro. Cota de piaţă i-a scăzut între timp, figurând pe Transfermarkt cu 4.5 milioane de euro. „Ţintă“ mai are contract cu Parma până în 30 iunie 2025.

Citeşte şi: Universitatea Craiova a zburat în Antalya. Andrei Ivan, la ceas aniversar (VIDEO)