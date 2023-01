Jucătorii formaţiei Universitatea Craiova s-au dezmorţit în această dimineaţă în cantonamentul din Lunca Jiului şi astăzi, la prânz au decolat de pe Aeroportul Internaţional Craiova, cu un charter, spre Antalya. Alb-albaştrii vor avea cartierul general la „Kaya Palazzo Resort“ și vor asuda pe pământ turcesc până pe 15 ianuarie.

În acest interval vor susţine şi trei partide de verificare, după cum urmează:

10 ianuarie: Universitatea Craiova – Kecskeméti TE (Ungaria);

15 ianuarie: Universitatea Craiova – Śląsk Wrocław (Polonia);

15 ianuarie: Universitatea Craiova – Partizan Belgrad (Serbia).

„O să muncim bine în aceste 11 zile de cantonament“

Atacantul Ştiinţei, Andrei Ivan, a împlinit astăzi 26 de ani. Acesta nu este supărat că-l prinde o nouă aniversare ocupat cu fotbalul. „Jdechi“ speră ca Universitatea Craiova să revină cu bateriile încărcate din Antalya şi să lupte cu Universitatea Craiova pentru titlu.

„Este al patrulea an pe care îl încep cu muncă fix de ziua mea. La Universitatea Craiova am fost mereu în cantonament de ziua mea. Sunt bucuros că sunt cu echipa şi mai trist că nu sunt alături de soţia mea şi de fetiţă, dar o să treacă şi acest cantonament şi o să mă întorc la ele. O să muncim bine în aceste 11 zile de cantonament. Sper să facem o pregătire foarte bună şi să ne reîntoarcem în campionat mai tari. Sper din suflet să fie anul nostru. În fiecare an spus asta, dar nu a fost. Sperăm să muncim bine în cantonament şi să dăm totul pe teren. Mi-aş dori să câştig titlul cu Universitatea şi apoi să prind un transfer în străinătate“, a spus Andrei Ivan.

Acesta speră ca noii veniţi la Universitatea Craiova, antrenorul Eugen Neagoe şi mijlocaşul Alexandru Işfan, să se integreze rapid şi facă o treabă bună: „Avem un antrenor nou. Încă nu l-am cunoscut aşa bine pe Mister, dar sper să facă o treabă foarte bună la echipa noastră. Işfan e din zona mea, dar nu am jucat cu el niciodată. Sper să ne înţelegem bine şi să demonstrăm că putem să jucăm la Universitatea Craiova“.

