Evoluţia „Leilor din Atlas“ la Cupa Mondială din Qatar nu a făcut decât să „arate întregii lumi că fotbalul marocan există“, a declarat selecţionerul Walid Regragui după eşecul suferit în semifinale în faţa Franţei, deţinătoarea trofeului.

„Cel mai importat lucru este că am oferit o imagine bună, am arătat lumii că fotbalul marocan există, că avem suporteri buni. Pentru a ajunge la un nivel foarte, foarte înalt, pentru a câştiga o Cupă Mondială, mai trebuie să muncim, dar nu suntem foarte departe”, a declarat Regragui, citat de Agerpres.

„Dacă am regrete în legătură cu acest meci este, mai ales, faptul că am încasat acest gol rapid. Asta a dat şi mai multe certitudini echipei Franţei pentru a rămâne în schema sa. Am spus că dacă ne vor lăsa mingea, o vom lua. Dar am făcut prea multe greşeli tehnice în prima repriză. În partea a doua a meciului am fost mai abili, am pierdut mai puţine baloane şi le-am pus probleme. Ne-am creat multe situaţii, dar n-am fost decisivi în ultimii 30 de metri. Am dat totul, asta este cel mai important. Iar acest eşec asta nu înlătură ceea ce am făcut până acum“, a adăugat el.

Plecăciune în faţa Franţei

Selecţionerul Marocului a ţinut totodată să felicite Franţa, „o echipă mare֧“, care „cu puţine lucruri este capabilă să câştige“. El a precizat că şi-ar dori „ca Mbappe să câştige“ finala de duminică împotriva Argentinei, însă crede că va fi un meci echilibrat.

„Mi-aş dori ca Mbappe să câştige. El este noul Pele, îi calcă pe urme şi mi-aş dori ca el să câştige. Sper să nu aibă prea multă presiune. Va fi o finală echilibrată. Argentina a căpătat încredere, îl are pe Messi care este cel mai bun. Franţa se apără bine, acceptă să nu aibă mingea şi are jucători foarte rapizi. Cred că este 50-50. Franţa poate face o dublă istorică! Trebuie doar să vezi ce au făcut ei în ultimii 20 de ani pentru a realiza că sunt cei mai buni din lume. Şi eu sunt mândru de asta! M-am născut în Franţa şi sunt rodul şcolii lor. Sunt foarte criticaţi, dar jucătorii lor sunt cei mai buni din lume, la fel şi echipa naţională“, a conchis selecţionerul Marocului.

Franţa, campioana mondială en titre, a învins Marocul, surpriza competiţiei, prin golurile marcate de Theo Hernandez (‘5) şi Randal Kolo Muani (’79). Franţa va încerca duminică, de la ora 17.00, va încerca să-şi păstreze titlul în faţa Argentinei, pe „Lusail Stadium“ din Al Daayen.

