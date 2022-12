Andrei Ivan, dezamăgit: „Cei de la FCU au fost mai organizați“

Andrei Ivan, atacantul formației Universitatea Craiova, a fost fair-play și a admis că rivalii de la FCU Craiova au fost mai buni de această dată.

„Am făcut o primă repriză bună, trebuia să marcăm. Nu am marcat şi ne-a costat. În a doua repriză au marcat, Mister a încercat să bage forţe noi, dar nu am putut să facem nici noi nimic. Cei de la FCU au fost mai organizaţi. Pot să o numesc o zi neagră pentru noi, pentru toată echipa. Trebuie să mergem mai departe. Am venit după perioada în care am fost accidentat, am avut probleme cu glezna, dar acum sunt 100%. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost (despre excluderea dictată de Rădoi – n.r.), vreau să vorbesc despre meci. Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei. Sper să marchez etapa viitoare“, a spus Andrei Ivan, la Digi.

