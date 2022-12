Universitatea Craiova și-a dezamăgit profund susținătorii în meciul cu FCU, pierdut sâmbătă seară cu 2-0. La finalul întâlnirii de pe „Ion Oblemenco“, antrenorul Științei, Mirel Rădoi, a explicat cu lux de amănunte ce a condus la eșecul cu rivalii din oraș.

„A fost o partidă mult așteptată, echilibrată, dar, din păcate pentru noi, s-a terminat așa cum nu voiam. Am avut o serie de 8 partide în care am reușit să nu pierdem și nu și-ar fi dorit nimeni să o facem în seara asta, cu toate trebuia să vină și acest moment. Suporterii sunt supărați, e normal. Sunt ambiții locale, la nivel de patroni, de echipă, de jucători și suporteri. E clar că nimeni nu și-ar fi dorit în seara asta să piardă și mai ales noi la felul cum s-a disputat și prima repriză, dar și cea de-a doua, la nivel de posesie, de ocazii. Din păcate, în seara asta chiar trebuie să dau vina pe ghinion. În partida cu Chindia am luat gol la singurul șut pe poartă. În seara asta au fost două șuturi pe poartă și am luat două goluri“, a spus tehnicianul alb-albaștrilor.

„Ei au înțeles mult mai bine decât noi acest derbi“

Defalcând, Mirel Rădoi a explicat exact ce nu a mers în jocul Universității Craiova.

„A fost o primă repriză în care am dominat teritorial, dar fără să avem mari ocazii. Din decursul primei reprize am simțit oarecum că pare a fi o seară în care nu prea ne ies lucrurile. Atunci le-am spus să fie foarte atenți la organizarea defensivă, să nu primim gol. Pentru mine arăta o partidă de 0-0. La situațiile care au fost, nivelul nostru scăzut de concentrare la finalizare… Au fost situații clare de a marca, de 3 contra 2 în careu sau 2 contra 1, dar nu am reușit să marcăm. De asta vă spun că pot să dau vina și pe ghinion.

În repriza a doua am încercat prin posesie, dar nu am reușit mare lucru. Am fost lenți, previzibili, în zonele în care trebuia să atacăm am fost mereu în întârziere… Dar asta s-a datorat și faptului că Napoli a organizat foarte bine spațiile pe care noi trebuia să le activăm. N-am reușit nici în situațiile de 1 contra 1 în careul advers să putem să beneficiem de ele. Situațiile în care puteam să producem pericol s-au terminat foarte prost, cu centrări în spatele porții, cu șuturi peste poartă, cu soluții alese fără inspirație. Ne-a fost teamăsă rupem liniile, să încercăm să verticalizăm, să dăm pase filtrante. Cred că de aici am fost mereu în întârziere și i-am dat timp adversarului să se organizeze.

Pot să recunosc faptul că și adversarul nostru a avut un plus de motivație. Eu cred că ei au înțeles mult mai bine decât noi acest derbi, pentru că au lăsat de o parte calitățile pe care le au și s-au pus înslujba echipei. N-am știut cum să reacționăm. În loc să devenim din ce în ce mai agresivi, să urcăm, noi am stat în repriza a doua și am așteptat să vedem ce se întâmplă. În momentul acela le-am dat lor mai mult curaj, mai multă încredere, mai mult timp de gândire“, a explicat Mirel Rădoi.

„Nu-i ușor să auzi înjurături de familie, dar așa-i la noi, în Oltenia“

Mirel Rădoi speră să vadă o altă atitudine în viitoarele partide, dar mai ales în prima, din Cupa României. Universitatea Craiova o întâlnește în etapa a 3-a din Grupa D pe FC Argeș, jocul urmând să se desfășoare miercuri, 7 decembrie, de la ora 17.00, în Trivale.

„E clar că vrem victorii până la final, dar să vedem cum putem face. Putem să avem nenumărate discuții, important este ce facem pe teren. Acum, după meci, le-am spus că nu vreau să văd capete plecate, pentru că goluri nu mai marcăm și rezultatul nu-l mai putem întoarce. Trebuie să fim cu capetele plecate la antrenament și înainte de meci.

Când ieșim de pe teren trebuie să ieșim cu capul sus și cu pieptul înainte, că am făcut tot ce a depins de noi pentru a câștiga. În momentul când ai sentimentul ăsta, să stai cu capul jos, înseamnă că nu ai dat 100% pe teren și asta nu vreau să se întâmple. Au auzit cuvinte dure de la proprii suporteri, îi înțeleg, dar trebuie să ridice capul, pentru că au meci peste câteva zile și au posibilitatea să-i îndulcească pe suporteri. Nu-i ușor să auzi înjurături de familie. Dar așa va fi, așa-i la noi în Oltenia, așa că trebuie să ne obișnuim“, a încheiat Mirel Rădoi.

