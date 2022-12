FCU Craiova a reușit să întrerupă șirul de victorii consemnat de Universitatea Craiova în meciurile directe. Echipa antrenată de Nicolo Napoli s-a impus cu 2-0 în etapa 19 din Superligă, dar a făcut-o de o manieră categorică. La finalul partidei, antrenorul italian s-a declarat mulțumit de modul cum au luptat elevii săi.

„Știam că este un meci dificil, un derbi. L-am câștigat și sunt fericit. Felicit băieții, pentru că au făcut un meci foarte bun, atât la nivel de efort, cât și tactic. Eu cred că am făcut un meci foarte bun. Toată lumea aștepta această victorie, pentru că în clasament eram mai jos. Speram să continuăm bine, să lucrăm… Un meci joci bine, dar e nevoie de luptă. Fără luptă nu poți să câștigi un meci. Să vedem ce se întâmplă de săptămâna viitoare. (Ați avut procentaj maxim: două șuturi pe poartă, două goluri – n.r.) Înseamnă că au precizie fotbaliștii. Important este că se înscrie. Cine marchează, câștigă. Sunt fericit pentru modul cum a jucat echipa“, a spus tehnicianul italian.

„Mai avem nevoie de puncte“

Nicolo Napoli speră să aibă continuitate în rezultate de acum înainte și să urce în clasament, pentru că FCU nu a scăpat de griji. El a mai spus că echipa sa nu va neglija nici Cupa României.

„Încă nu am ieșit din zona periculoasă. Mai avem nevoie de multe puncte pentru a urca mai sus în clasament. Noi încercăm să câștigăm toate meciurile, dar avem și adversare bune. Cine joacă mai bine, câștigă și urcă în clasament. Mai este până la meciul cu FC Argeș (12 decembrie, pe teren propriu, de la ora 17.30 – n.r.). Cupa este un obiectiv pentru noi, pentru că putem ajunge departe. Echipa are potențial, are fotbaliști buni“, a punctat Nicolo Napoli.

Următorul meci al echipei FCU Craiova va avea loc în etapa a 3-a din Grupa A a Cupei României. Aceasta este programată marți, 6 decembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oană“, cu Petrolul Ploiești.

Superliga, etapa 19

Vineri, 2 decembrie:

UTA Arad – Sepsi 1-4

Petrolul Ploieşti – U Cluj 2-0

Sâmbătă, 3 decembrie:

FC Voluntari – AFC Hermannstadt 3-0

Universitatea Craiova – FCU Craiova 0-2

Duminică, 4 decembrie:

ora 13.15: Farul Constanţa – AFC Botoşani

ora 15.30: CFR Cluj – Chindia Târgovişte

ora 19.00: FC Argeş – Rapid Bucureşti

Luni, 5 decembrie:

ora 19.00: FCSB – CS Mioveni

Clasament:

