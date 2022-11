Revanșa s-a amânat pentru play-off, optimismul și încrederea au crescut

Universitatea Craiova se află la cel de-al șaselea meci fără înfrângere, cu un joc mai bun față de perioada anterioară, fapt reflectat și în clasament. Știința a remizat cu Rapid, 2-2 în Giulești, și nu și-a luat revanșa pentru înfrângerea nemeritată din tur, 0-1. Asta i-a nemulțumit pe băieții lui Mirel Rădoi, care au controlat jocul o bună parte și, dacă erau mai atenți în defensivă, plecau cu toate cele trei puncte din Capitală.

Alex Crețu: „S-a greșit la ambele goluri!“

Marcatorul primului gol al oltenilor în partida din Giulești, Alexandru Crețu, a mărturisit la finalul partidei că este dezamăgit că nu au putut menține avantajul de două goluri până la final.

„Am intrat cu un rezultat bun la pauză. S-a greșit la ambele goluri și cred că le-am dat prea ușor mingile. Aici se câștigă greu puncte. Nu e un punct câștigat, sunt două puncte pierdute. Secretul meu e simplu, muncesc în timpul săptămânii și dau ce am mai bun la meci. Lumea care mă cunoaște știe ce om sunt și ce fac în timpul săptămânii. Nu pot să zic că a fost o săptămâna fericită. Un rezultat rușinos la Ocna Mureș, dar în condiții grele. Puțină lume știe ce e acolo. Mă bucur că nu am pierdut, iar echipa arată bine. Nu cred că e binevenită pauza. Eram într-o formă bună. Cred că suntem una dintre cele mai bine pregătite echipe din campionat“, a declarat Alexandru Crețu.

Ștefan Baiaram: „Nu cred că ne va sta nimeni în cale“

Celălalt marcator al Universității Craiova, Ștefan Baiaram, crede că se putea obține mai mult contra Rapidului, dar anunță și o revenire a Științei în lupta pentru suprmație.

„Important era să câștigăm, ne pare rău că nu am făcut-o. Consider că am făcut un meci bun și sper să ne revenim. Am încercat și în repriza a doua să ținem de minge, dar atât am putut. Suntem pe o pantă ascendentă, jocul ne împinge să cerem mai mult. Nu știu dacă este bine venită această pauză. Sper să revenim și să câștigăm mai mult. Consider că suntem pregătiți, dacă vom continua ca în seara aceasta nu cred că ne va sta nimeni în cale“, a spus Ștefan Baiaram.

