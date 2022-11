Mirel Rădoi a pornit „revoluția“ la „U“ Craiova! Patru jucători sunt out!

Universitatea Craiova a fost la un pas de victorie în Giulești, dar a trebuit să se mulțumească doar cu un punct obținut contra Rapidului. La finalul partidei, tehnicianul Științei, Mirel Rădoi, a analizat cele petrecute pe teren și a rămas cu regretul că alb-albaștrii nu au știut să gestioneze momentele la golurile primite.

„A fost o primă repriză controlată de noi în totalitate, și prin rezultat, dar și prin joc. Apoi, în repriza a doua, așa cum ne așteptam, și ca în toate partidele, Rapid, prin atmosfera creată de suporteri, a reușit să împingă jocul în jumătatea noastră. După aceea, mingile acelea trimise pe atacanți ne-au creat ceva probleme și au reușit să egaleze. Din punctul meu de vedere, chiar și cu un joc mai slab în partea a doua, cred că puteam să câștigăm prin acea ratare a lui Crețu din final. Îmi pare rău că am primit gol pe o superioritate numerică, mai ales într-o zonă centrală, la un 3 contra 2. Noi știam că ei aduc mingea la margine și apoi centrează, au fost lucruri previzibile, dar și trebuie să ne mulțumim cu un punct în seara asta“, a explicat Mirel Rădoi, la Digi.

„Noi suntem singurii fraieri care jucăm în pauza asta“

Întrebat despre lupta pentru play-off, Mirel a spus: „În continuare va fi o luptă aprinsă pentru primele șase poziții. Noi, în momentul de față și cu acea restanță de pe 29, cu Chindia, putem urca o poziție în clasament dacă reușim să câștigăm. Îmi pare rău că celelalte formații cu restanțe nu joacă în aceeași dată. Noi suntem singurii fraieri care jucăm în pauza asta. Trebuia să jucăm toți în aceeași perioadă“.

Ivan, Hanca, Markovic și Vînă, excluși din lot

Mirel Rădoi a explicat care este situația jucătorilor Andrei Ivan, Sergiu Hanca, Jovan Markovic și Ionuț Vînă, care nu au prins lotu pentru meciul cu Rapid.

„Dacă voiam, îi țineam în lot pe cei doi (Ivan și Markovic – n.r.). Am spus înainte de meci: dacă cineva se crede mai presus de regulile noastre, se înșală amarnic. Poate să o facă după ce nu mai sunt eu aici. Cât timp voi fi eu la echipa asta, eu voi decide ceea ce se întâmplă vizavi de regulamentul de ordine interioară, de indolență, de suficiență… Nu stau să mă rog de nimeni! Cine nu a înțeles, e problema lui! Le-am atras atenția. Eu te aștept. Ai greșit o dată, îți dau și a doua șansă, pentru că și eu am fost jucător și știu cum e. Dar a treia oară… îmi pare rău, trebuie să pleci“, a spus Mirel Rădoi.

Vînă pare „pierdut“ definitiv

Tehnicianul Universității Craiova a început apoi să detalieze subiectul „fierbinte“.

„Le explic ce au de făcut, apoi nu stau să îi cântăresc în fiecare zi (aluzie la Markovic – n.r.)… Putem să-i luăm pe fiecare să-i analizăm și dintre cei patru toți au primit șanse. Nu am absolut nimic cu niciunul! Pe Ivan l-am avut la ‘tineret’ și l-am rugat să nu mai simuleze. Am pus și amenzi. Ce face? Simulează cu Voluntariul și s-a accidentat. De Markovic mă rog: faci lucrurile astea și astea. Dacă noi am ajuns cu toții să ne dorim mai mult decât el, problema e la el, nu la noi. Sergiu a venit, a jucat titular, a jucat în Cupă și am plecat cu un semieșec la Zlatna. Ține adversarul de parcă eram la o miuță între noi. Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era acolo cu Nistor, iar Dan a știut să profite de șansă, el nu. În momentul de față sunt excluși. Vom vedea pe ce perioadă, asta vom decide în zilele următoare“, a detaliat antrenorul Științei.

„Am vorbit serios când am spus de evaluare“

Mirel Rădoi nu pare deloc să lase lucrurile la voia întâmplării și îi atenționează pe jucători că nu glumește și că sita cerne în iarnă.

„Toată lumea trebuie să înțeleagă că am vorbit serios când am spus de evaluare. Dacă ei nu au înțeles lucrul acesta e problema lor, nu a mea. Cred că am fost destul de sincer cu toți, le-am explicat ce trebuie să facă și ceea ce vreau de la ei. Dacă cineva crede că se poate antrena doar cinci zile din șase, se înșală. În ziua aia nu va juca și nici nu va face parte din grupul acesta. Niciodată nu am să stric atmosfera la nivel de grup pentru nimeni, indiferent cine o fi. Poate că am niște principii greșite, dar asta este ideea mea și mor cu ea în mână. Prefer să fiu dat afară pe mâna mea, decât să fiu dat afară din cauza altora“, a încheiat Mirel Rădoi.

