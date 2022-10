Bogdan Mitrea îl așteaptă pe Dani Coman în conducerea Științei

Fundașul formației Universitatea Craiova, Bogdan Mitrea, a fost bucuros pentru succesul cu UTA Arad și crede că jocul este în progres.

„Este o victorie muncită și suntem bucuroși pentru ea. Problemele din defensivă… A fost un gol luat dintr-o fază fixă și asta este. Trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Am întors meciul și am avut o grămadă de ocazii și continuăm lupta. E clar că ne-a ușurat puțin meciul, pentru că aveam superioritate și cred că am gestionat destul de bine jocul“, a spus Mitrea.

Întrebat despre posibila venire a lui Dani Coman în funcția de președinte, rămasă vacantă după plecarea lui Marian Copilu, Bogdan Mitrea a spus: „Dacă vine Dani Coman, îl așteptăm cu mare drag. Am auzit lucruri bune despre el și sper să facem treabă bună. Nu ne așteptam să plece Marian Copilu. Îl înțelegem, pentru că a fost ceva personal. E decizia lui și o respectăm. Îi mulțumim și îi urez baftă dacă o să mai fie în fotbal, dacă nu – sănătate multă“.

Citește și: Mirel Rădoi, după victoria de la Arad: „Sper să fie 3 puncte de moral“ (VIDEO)