Universitatea Craiova s-a impus la Arad, cu 2-1 în fața formației UTA, a urcat pe locul 4 în Superligă și antrenorul Mirel Rădoi a înregistrat cel de-al treilea succes consecutiv într-o săptămână. Tehnicianul Științei s-a arătat bucuros după ultimul succes, dar a admis că jocul echipei sale nu a scăpat de probleme.

„A fost o partidă dificilă, așa cum ne așteptam, cu un adversar foarte bun în meciurile de acasă, foarte agresiv. Indiferent de numele echipei pe care au întâlnit-o au reușit să-și pună adversarul la respect, cu o poziție destul de avansată, cu foarte multe situații de pressing și contrapressing. Am simțit și noi asta pe început de joc. Cred că până la urmă victoria este meritată. Trebuie să specific faptul că a fost ușurată oarecum de eliminarea lui Paul Anton. 11 la 11 nu știm cum ar fi decurs această partidă.

VEZI VIDEO!

Ar fi fost bine să închidem mai repede meciul, dar așa ne-am obișnuit și așa ne place să trăim periculos până la sfârșit. Am avut foarte multe situații de a marca pentru 3-1 și astfel să stăm cu toții mai liniștiți. Dar am trăit periculos finalul de joc, pentru că orice minge aruncată în careul nostru putea fi periculoasă. Am avut și momente de panică, în 11 contra 10, și trebuia să fim mult mai lucizi, să punem mingea jos. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le îmbunătățim, chiar dacă am câștigat în această seară.

Sper să fie 3 puncte de moral, de încredere. Am legat 3 victorii într-o săptămână, ceea ce este foarte important pentru noi. Cred că asta ar trebui să fie filosofia noastră de a juca și în deplasare, nu doar acasă, indiferent de atmosfera creată de adversari“, a declarat Mirel Rădoi.

„Pentru mine, Dan Nistor este un jucător foarte bun“

Întrebat despre jocul excelent făcut de Dan Nistor la Arad, antrenorul Științei, Mirel Rădoi, a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Pentru mine nu este nicio surpriză Dan Nistor, îl știu de atâția ani. Dacă ați vedea parametri lui ați spune că am încercat să-i modificăm sau i-am modificat. El, Baiaram și Bancu au o capacitate aerobă foarte mare și e nativă. Dan are ultima pasă, are o schimbare de direcție, viziune. El poate să ajungă din număr 6 în număr 8 și în număr 10… Știe foarte bine zonele pe care trebuie să le atace. Știe zonele când trebuie să primească mingea între linii, știe când trebuie să temporizeze. Pentru mine, Dan, indiferent câte greșeli ar face și cât l-ar contesta unii, este unul dintre cei mai importanți jucători. Nu am avut nicio prietenie cu Dan Nistor, să nu se înțeleagă altceva. Pentru mine, pur și simplu este un jucător foarte bun“, a punctat Mirel Rădoi.

Citește și: UTA – Universitatea Craiova 1-2 | Nistor și Baiaram au făcut ca Știința să plece cu capul sus de la Arad