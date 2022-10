FCU Craiova a obținut doar o remiză cu Hermannstadt, scor 1-1, rezultat în urma căruia se află pe locul 12, dar asta nu-l îngrijorează pe directorul tehnic Paul Răducan. Acesta a analizat jocul cu sibienii și a găsit și plusuri.

„Cred că am făcut o partidă bună totuși. Spun totuși pentru că am fost egalați. Am practicat un joc bun. Părerea mea este că suntem pe un drum bun, în revenire de formă (…) Diferența de puncte este foarte mică și în etapele următoare vom face forma de zi.

Am marcat în seara aceasta și chiar duceam golul unui gol. Nu am știut să menținem rezultatul sau să mai marcăm o dată, ca să câștigăm cele trei puncte. Am avut și în seara aceasta posesia de partea noastră, ne-am și creat ocazii, dar nu foarte multe. Din numărul ocaziilor pe care ni le creăm nu marcăm mai mult de un gol. Dacă noi marcam două goluri în seara aceasta câștigam toate punctele. Suntem conștienți că mai avem de lucru la finalizare. Cred că vom marca mai mult în etapele următoare“, a spus Paul Răducan, în conferința de presă de după meci.

„Ocupăm un loc nemeritat“

Oficialul clubului FCU consideră că echipa sa nu ocupă un loc conform cu valoarea lotului. El speră că în meciul viitor, cel cu Farul, de pe teren propriu, jocul va arăta mai bine și că echipa sa va începe să urce în clasament. De remarcat faptul că Paul Răducan este managerul general al Academiei „Gică Popescu“, „Baciul“ fiind președintele Farului.

„Cred că ocupăm un loc nemeritat. Cred că merităm un loc în partea superioară a clasamentului. Cu o singură victorie, la timpul ei, cred că putem să ocupăm unul dintre locurile pe care noi le merităm. E o diferență de doar două-trei puncte în clasament… Dacă învingeam acum pe Hermannstadt eram acum undeva pe locul 7. Nu am făcut-o și rămânem pe un loc nemeritat.

Ne așteaptă o partidă destul de dificilă cu liderul la zi, dar cred că băieții noștri se vor concentra mai mult și sperăm să câștigăm. Victoriile aduc victorii. Cred eu, că dacă tu câștigi pe teren, toată lumea este mulțumită și astfel încât îți iartă și uită și înfrângerile. De aceea au plecat (fanii – n.r.) la 1-1 (în meciul cu Hermannstadt – n.r.). Toate lumea vrea victorii! Sper că va veni timpul în returul campionatului în care vom avea foarte multe victorii, în raport cu prima parte, astfel încât să ne apropiem de obiectivul propus“, afirmat Paul Răducan.

