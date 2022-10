Robert Popa: „Jucăm acasă și zici că o facem în deplasare“

Cu un stadion aproape gol, FCU Craiova nu a reușit decât un rezultat de egalitate sâmbătă seară, scor 1-1, pe teren propriu, în meciul cu Hermannstadt. Echipa patronată de familia Mititelu a ajuns la 5 etape fără victorie! Unul dintre jucătorii lui FCU, portarul Robert Popa, are explicații pentru regresul consemnat.

„Până la urmă este bine că am reușit să marcăm. Posesia a fost de partea noastră, jocul este cât de cât, să zicem că ne reglăm. Am jucat la 50% din potențial. E foarte greu să iei gol, ca portar, la primul șut pe poartă al adversarului. Nu am analizat faza, dar a fost o fază… A lăsat-o printre picioare, a plecat din linia a doua atacantul, au fost 2 contra 1… E o fază în care poate doar cu puțină șansă, sau dacă adversarul lovea prost mingea, aș fi putut să o apăr“, a spus goalkeeper-ul lui FCU, la Digi Sport.

„Motive ar fi multe, dar eu cred că principalul ar fi lipsa de rezultate. Din cauza lipsei acestor reușite apare o anumită frustrare, iar aceasta te duce într-un loop (buclă – n.r.), care se tot repetă. Apoi apare și ghinionul și cam ăstea ar fi motivele. Intri într-o stare din care poți să ieși doar printr-un rezultat pozitiv“, a explicat Robert Popa.

„Nu trebuie să fim uniți doar la bucurii“

Portarul lui FCU nu s-a arătat surprins de absența publicului și de răceala puținilor fani prezenți la meci. Popa speră ca suporterii să înțeleagă că acesta este momentul în care trebuie să-și arate devotamentul.

„Nu cred că este ciudat, le dau dreptate! Merităm asta, cu toate că sunt prea duri cu noi. Jucăm acasă și zici că o facem în deplasare. Au toate motivele să fie supărați, dar avem și noi nevoie de ei. Într-adevăr, rezultatele nu au fost de partea noastră, dar până la urmă și cu Voluntari, și cu Mioveni au fost niște meciuri bune. Totul s-a stricat după jocul cu Chindia. Sunt supărați, dar trebuie să înțeleagă și ei că avem nevoie de sprijinul lor. Nu trebuie să fim uniți doar la bucurii, ci și când vin vremurile grele. Cu siguranță acesta nu este nici primul moment greu prin care trecem și nici nu o să fie ultimul“, a comentat Robert Popa.

Așteaptă un antrenor pricipal

Condusă de pe margine și în acest meci de „secundul“ Florin Drăgan și de preparatorul Dan Vasilică, pentru că directorul tehnic Paul Răducan nu este prea implicat, FCU pare că duce lipsa unui antrenor principal.

„Da, dar… Putem să zicem că un antrenor principal poate să vină cu altă stare de spirit, cu alte idei de joc, dar până la urmă cheia este tot la noi. Nu știu nimic, nu am auzit nimic despre o posibilă venire a domnului Victor Pițurcă. Indiferent cine o să vină, sper să facem o treabă bună împreună“, a încheiat Robert Popa.

