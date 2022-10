Burleanu a anunţat obiectivul naţionalei de tineret la EURO U21. Şi Săndoi e optimist, dar mai temperat

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat la finalul tragerii la sorţi a grupelor Campionatul European Under 21 din 2023, găzduit de România şi Georgia, că selecţionata condusă de Emil Săndoi are ca obiectiv atingerea semifinalelor competiţiei. Reamintim că naţionala noastră va evolua în Grupa B, alături de Spania, Ucraina şi Croaţia, la turneul final, programat 21 iunie – 8 iulie 2023, potrivit tragerii al sorţi efectuate marţi seara la Ateneul Român din Bucureşti. Meciurile din ţara noastră vor avea loc pe stadioanele Steaua şi Rapid-Giuleşti din Bucureşti, Grupa B, respectiv pe Cluj Arena şi ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, Grupa D. România va găzdui şi două sferturi de finală (Rapid-Giuleşti şi Cluj Arena) şi o semifinală (Steaua), în total 15 meciuri.

„Obiectivul cu care pleacă la drum jucătorii chiar din această seară, şi trebuie să se pregătească mental pentru acest lucru, este să jucăm din nou o semifinală de Campionat European (n.r. – aşa cum s-a întâmplat la EURO U21 din 2019). Acesta este obiectivul cu care mergem la drum. Iar de mâine această setare mentală trebuie transpusă în fiecare zi de antrenament, fiindcă doar aşa putem să ne îndeplinim acest obiectiv. Din punctul meu de vedere EURO Under 21 reprezintă un tren de mare viteză spre fotbalul de top. Şi mi-aş dori ca jucătorii noştri să înţeleagă această oportunitate şi să nu rateze această şansă pentru că nu te întâlneşti cu ea în fiecare an“, a spus preşedintele FRF, citat de Agerpres.

Este mulţumit de tragerea la sorţi

Burleanu a menţionat că organizarea în România a unor partide din cadrul CE U21 reprezintă un avantaj pentru tinerii jucători români.

„Campionatul European Under 21 de anul viitor reprezintă o oportunitate unică pentru jucătorii noştri mai tineri în ceea ce priveşte expunerea la nivel internaţional. Dacă aş fi fost întrebat înainte de tragerea la sorţi aş fi spus că vreau cea mai dificilă grupă, pentru că obiectivul principal al acestei naţionalei este unul de formare. Şi doar întâlnind cei mai dificili adversari poţi să vezi nivelul la care te situezi şi ce ai de îmbunătăţit. Faptul că jucăm acasă este un avantaj, nu ar trebui să fie o presiune. Pentru că sunt sigur că vom avea foarte mulţi suporteri. Suntem prima ţară din Europa care găzduieşte această competiţie pentru a doua oară“, a precizat Burleanu.

Emil Săndoi: „Am încredere în această generaţie“

La rândul său, selecţionerul naţionalei de tineret, Emil Săndoi, a declarat că are încredere în generaţia pe care o pregăteşte.

„Este o grupă complicată şi e normal să fie aşa. Dacă stau bine să mă gândesc şi Ucraina are echipe de club, Şahtior Doneţk joacă în Champions League, Dinamo Kiev – în Europa League. Croaţia are ca echipe de club, cum ar fi Dinamo Zagreb, în Champions League. Dar eu am încredere în generaţia pe care o avem. Am şi o mare responsabilitate, având în vedere că turneul final să dispută la noi şi o să avem suporterii aproape. Şi, bineînţeles, că ne dorim să facem un parcurs bun şi să ieşim din grupă în primul rând“, a declarat Săndoi.

„Eu nu vreau să facem comparaţii între generaţii. S-a reuşit o performanţă deosebită de vreme se s-a disputat o semifinală de turneu final, apoi, cu Adrian Mutu la timonă, echipa, chiar dacă nu a ieşit din grupă, nu a pierdut niciun joc, şi, din punctul ăsta de vedere, a avut o evoluţie bună. Ne dorim şi noi să fim pe urma celor două generaţii de dinaintea noastră“, a completat tehnicianul craiovean.

