Marius Constantin: „S-a relansat lupta, dar trebuie să fim realiști“

Fundașul formației Universitatea Craiova, Marius Constantin, a declarat luni, după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-4, că alb-albaștrii nu se vor da la o parte dacă vor prinde un culoar favorabil pentru titlu, dar că toată lumea trebuie să fie realistă.

„Scorul arată bine și evoluția noastră a fost una reușită. Am controlat meciul, am marcat exact când a trebuit și asta ne-a făcut meciul mai ușor. Am câștigat cu 4-0 astăzi, dar nu am realizat nimic dacă nu o ținem tot pe linia asta. S-a relansat lupta, dar trebuie să fim realiști. Noi vedem lucrurile altfel. Este greu, dar nu imposibil. Ne gândim să ne facem treaba cât mai bine și la sfârșit vom vedea. Ne propunem să obținem maximum la fiecare meci. Dacă se va putea, bineînțeles că nu ne vom da la o parte“, a spus Marius Constantin.

„Încerc să fiu într-o formă bună“

Acesta a vorbit apoi despre revenirea sa în formula de start a Științei.

„Fiecare jucător trebuie să se pregătească și atunci când este introdus în teren să încerce să se pună în slujba echipei, să aibă o evoluție cât mai bună, cât mai sigură. Nu este decizia mea dacă joc de la început sau intru pe parcurs. Nu am nicio problemă cu asta. Încerc să fiu într-o formă bună, să rămân sănătos și când este nevoie de mine să intru și să-mi fac treaba. Este concurență la echipă și este benefică“, a punctat Marius Constantin.

