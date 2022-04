Atacantul formației Universitatea Craiova, Jovan Markovic, a fost foarte bucuros pentru succesul înregistrat la Pitești, 4-0 cu FC Argeș.

„A fost un meci greu până am reușit să deschidem scorul. După a devenit mai lejer și ne bucurăm că am câștigat. Repriza a doua a fost foarte bună și sper să continuăm așa și în următoarele meciuri. Au fost niște goluri foarte frumoase, mai ales al lui Crețu. Al lui Ivan la fel… Am avut și eu unele execuții frumoase în trecut și sper să mai am“, a spus Marko.

Întrebat despre lupta pentru titlu, Jovan Markovic a punctat:

„Noi ne gândim la locul 2 și Cupa României. Dacă o să avem șanse la titlu, o să le jucăm. Mai sunt câteva meciuri foarte grele, întâlnim și primele două clasate și sperăm să câștigăm. Avem cel mai bun atac în play-off, dar avem zile și zile. Poate nu marcăm de fiecare dată. Sperăm să câștigăm meciurile directe cu primele două și mai vedem“.

