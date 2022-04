Ștefan Baiaram: „Secretul? Multă seriozitate la antrenamente!“

Considerat o mare speranță a fotbalului românesc, Ștefan Baiaram a fost, alături de Jovan Marovic, în centrul atenției în partida Farul – Universitatea Craiova 0-3. Baiaram a reușit golul doi al oltenilor și a mai irosit alte trei-patru ocazii foarte bune de a marca. La final a declarat că meciul de la Ovidiu nu a fost deloc ușor și a dezvăluit ce a stat la baza ultimelor rezultate pozitive ale Științei.

„Am întâlnit un adversar foarte bun, așa consider. A fost un meci disputat, cu ocazii de ambele părți și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte. E bine că marcăm atât de mult, dar consider că din apărare pleacă totul. Avem o apărare foarte bună și noi, jucătorii din atac, avem multe spații. Ne-am apropiat de primele două poziții. Nu ne gândim la titlu. Luăm fiecare meci în parte, vrem să ne facem bine treaba și la sfârșitul play-off-ului o să vedem unde ne vom clasa. Secretul? Multă seriozitate la antrenamente! Ne bucurăm că suntem pe acest drum ascendent“, a spus Baiaram, ajuns la 6 goluri în acest sezon de Liga 1.

Acesta a punctat că echipa sa este gata să se impună și în Cupă, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi: „Va fi un meci foarte greu cu Sepsi. N-am câștigat de foarte mult timp acolo. Sepsi este o echipă bătăioasă, o știm și mergem cu gânduri mari“.

