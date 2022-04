Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în fața Farului, chiar la Ovidiu, iar asta l-a bucurat tare mult pe antrenorul Laurențiu Reghecampf.

„Sunt foarte fericit, nu doar fericit! Veneam după două jocuri câștigate împotriva celor de la FCSB și CFR și toată săptămâna am încercat să-i motivez pe jucători, pentru că trebuia să intrăm cu aceeași ambiție, devotament și cred că lucrurile acestea s-au văzut din primul minut. Am câștigat la o diferență foarte mare, dar, din păcate, am ratat și foarte multe ocazii clare. Scorul trebuia să fie mult mai mare, dar sunt mulțumit că am luat cele 3 puncte“, a spus Reghe.

„Markovic traverseză o perioadă foarte bună. De la echipa națională de tineret a venit puțin bolnav și de aceea am hotărât ca la meciul cu FCSB să nu intre titular. După am hotărât să-l lăsăm pe Elvir să mai facă încă un meci, pentru că avem nevoie și de el, să reintre încet-încet la nivelul echipei. Cred că în momentul de față avem 16-17 jucători pregătiți, pentru că urmează o perioadă foarte grea“, a completat tehnicinanul Științei.

Statistică oferită de flashscore.ro

„O să mă pedepsesc singur“

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre cartonașul roșu pe care l-a încasat din partea arbitrului Cătălin Popa:

„A fost o fază de amator din partea mea. Sincer, la 3-0, la un fault pentru noi, i-am reproșat arbitrului faza anterioară, unde ar fi trebuit să ne dea nouă mingea, dar a lăsat avantaj celor de la Farul. Îmi cer scuze lui Cătălin, pentru că este un arbitru cu experiență, care știe foarte bine să gestioneze fazele astea. Nu trebuia să se întâmple treaba aceasta și o să mă pedepsesc singur“.

Tunurile, orientate spre Sepsi

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Sepsi, de la Sf. Gheorghe, din manșa tur a semifinalelor Cupei României. Acesta este programat miercuri, de la ora 19.30. Laurențiu Reghecampf speră să poată conta și pe Mirko Pigliacelli, dar și pe Alex Mateiu.

„Acum mergem la Brașov și o să susținem meciul cu Sepsi, din Cupă. Sunt bucuros că a reintrat Găman. Jucătorii care au intrat pe parcurs au jucat bine, deci suntem pregătiți.

Mirko are o plagă deschisă. A fost un atac neinspirat al lui Petre… Păcat, că era final de meci. Sper să nu fie o problemă pentru Mirko și să-l avem la următoarea partidă.

Avem o problemă și cu Mateiu, acuză dureri la gamba piciorului drept. Sper să-și revină și el în următoarele zile și să pot să-l am la dispoziție. Avem câțiva jucători care ar trebui să se odihnească, dar sunt sigur că vom alinia un 11 competitiv și vom încerca să ne câștigăm meciul. Este foarte important pentru ceea ce urmează“, a declarat Reghecampf.

