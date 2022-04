Jovan Markovic, după 3-0 la Farul: „Sperăm ca toate meciurile să fie la fel“

Jovan Marovic, autorul unei duble în partida cu Farul, câștigată cu 3-0 de Universitatea Craiova la Constanța, a fost foarte bucuros pentru reușitele de sâmbătă seară.

„Mă bucur că am marcat și că am câștigat cele trei puncte. Mergem la Sepsi (n.r. – semifinala Cupei României, programată miercuri) și apoi la Pitești să câștigăm. Pentru noi niciun meci nu e ușor pentru că ne dorim să câștigăm. A fost 3-0 și ne bucurăm că am marcat repede. Sperăm ca toate meciurile să fie la fel și să fim relaxați de la pauză. Reușitele mele au fost ceva ce vine pe moment, nu le-am gândit. Încerc să marchez și să îmi ajut echipa. Din punctul meu de vedere, atitudinea din timpul meciului și grupul nostru foarte unit ne fac o echipă foarte puternic. Nu ne gândim la FCSB sau la CFR. Noi ne vedem de jocul nostru“, a declarat Jovan Markovic.

Gică Craioveanu, încântat de Jovan Markovic

Forma arătată în ultimul timp de Jovan Markovic, ajuns la 12 goluri în această ediție de campionat, l-a impresionat pe Gică Craioveanu. Acesta nu este îngrijorat deloc de faptul că atacantul Științei are câteva kilograme în plus.

„Markovic dă randament așa, dar poate ar fi bine să mai slăbească. Își creează multe spații, a crescut foarte mult. Ronaldo (Nazario – n.r.) când s-a dus la Real Madrid. avea 6-7 kilograme în plus”, a spus Craioveanu, la Pro Arena.

„Îl avem și pe Baiaram, pe Câmpanu, nu numai pe Markovic. Și Ivan a crescut foarte mult. Noi nu în atac avem probleme, în apărare stăm mai rău. Și Crețu parcă a crescut mult la mijloc. Mie îmi place, echipa joacă foarte foarte bine, contează și maniera in care obții rezultate“, a mai spus Craioveanu.

