Reghecampf știe unde s-a greșit la Voluntari: „Sper să trecem peste“

Universitatea Craiova a pierdut la Voluntari, scor 1-3, iar antrenorul său, Laurențiu Reghecampf, știe unde s-a greșit.

„Explicații ar fi multe. În primul rând am făcut trei cadouri. Un autogol, golul doi – nu rămânem până la capăt cu omul, iar golul 3 – la fel, pasă greșită la mijlocul terenului. Atitudinea, mult sub așteptările mele. Trebuia să facem altceva, dar se întâmplă. Sper să trecem peste acest meci slab pe care l-am făcut. A trebuit să facem schimbări ofensive pentru că aveam jucători ofensivi pe bancă și cred că repriza a doua a fost mult mai bună decât prima. Trebuia să jucăm mult mai simplu, dar se întâmplă. Trebuie să analizăm bine și sper ca jucătorii care au făcut un meci mai slab să se uite din nou și să înțeleagă că fiecare meci trebuie tratat serios“, a spus Reghe.

„Nu cred că a existat o relaxare, dar e dificil să joci împotriva unei echipe care se apără cu tot colectivul. Dar ăsta e jocul lor, știam acest lucru. E greu să revii când îți dai autogol! Egalăm, 1-1, o fază fixă, nu stăm până la capăt cu omul, 2-1, după care o pasă greșită și 3-1. Știam că au calitate ofensivă, au jucători care pot face diferența. Jucătorii noștri știau ce-i așteaptă. Nu am spus că ne gândim la locul 1, ci vrem să câștigăm fiecare partidă și să luăm cât mai multe puncte“, a completat Reghecampf.

Liviu Ciobotariu, euforic

De partea cealaltă a baricadei, tehnicianul ilfovenilor, Liviu Ciobotariu, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi și l-a lăudat pe Constantin Budescu.

„Aveam nevoie de această victorie pentru moral, pentru tot ceea ce facem noi la antrenamente. Sunt bucuros, îmi felicit jucătorii. Am avut un meci foarte greu. Am întâlnit Universitatea Craiova, care a condus jocul. Noi am fost foarte bine organizați, asta a fost strategia noastră, să nu le dăm spații. Am reușit să marcăm trei goluri și mă bucur pentru acest lucru. Am gestionat bine partida și după ce am fost egalați. Suntem bucuroși că am câștigam primul meci în play-off. Va trebui să facem cât mai puține greșeli de acum înainte.

Budescu este un jucător foarte bun, este un magician pe teren. Te încântă când te uiți la el. Și trebuie ținut cont că nu s-a antrenat 7-8 zile! A avut atitudine, și-a dorit să joace și nu mă așteptam să reziste 84 de minute. Este un fotbalist care face diferența, e clar“, a spus Liviu Ciobotariu.

Citește și: Sorin Cârțu, după eșecul de la Voluntari: „Am primit goluri facile“