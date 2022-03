Jucătorii Craiovei au explicat cu greu eșecul de la Voluntari: „Ne-am bătut singuri!“

Universitatea Craiova a pierdut drastic, 1-3, partida de la Voluntari, dar a rămas pe locul 3, aceasta fiind singura consolare. Alb-albaștrii au dezamăgit, iar la final au admis că evoluția lor a fost mediocră.

„Ne-am bătut singuri în această seară. La 1-1 puteam să revenim la conducere pe tabelă și era altfel. Cei de la Voluntari au făcut un meci foarte bun. Constantin Budescu a făcut un meci foarte bun, a prins o seară foarte bună. S-a văzut: când el joacă bine și echipa joacă bine. Jocul nostru a suferit, nu ne-am creat foarte multe ocazii şi de asta s-a ajuns la înfrângerea noastră. Au jucat mult mai bine ei şi cred că şi-au dorit mult mai mult. Acum vine pauza naţionalei, revin și cei accidentați și vom fi mult mai buni“, a declarat Nicușor Bancu.

„Am marcat, dar, din păcate, am pierdut. Nu mi-am putut ajuta echipa. Noi am încercat, ne-am creat ocazii, am tras la poartă, dar din puținele greșelile făcute au profitat și au marcat. Păcat, dar trebuie să ținem capul sus. Suntem pozitivi, cu o atmosferă bună și o să revenim. Ne vom antrena și vom reveni mai puternici“, a spus și Gustavo Vagenin.

