Nicolo Napoli, în extaz după victoria cu FC Botoșani

Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolo Napoli, a fost încântat de jocul și rezultatul elevilor săi din meciul cu FC Botoșani.

„Îi felicit pe jucătorii mei. Am făcut un meci foarte bun. Am avut o primă repriză foarte bună, cu 4-5 ocazii mari, dar nu am băgat-o în poartă. Echipa era puțin jos la pauză, dar am reușit să facem și o a doua parte bună și am învins. De la meci la meci echipa crește, facem jocuri mai bune. Sunt fericit și eu pentru asta, și pentru suporteri. Bauza e un jucător foarte bun, a avut probleme cu glezna, iar acum e bine. Am vorbit să ne gândim la meciul cu Botoșani, de mâine ne gândim la partida cu Universitatea Craiova“, a spus Nicolo Napoli, la Digi.

