La fel ca și Bogdan Vătăjelu, Paul Papp s-a împăcat greu cu remiza înregistrată în meciul cu CFR Cluj, din Bănie. Fundașul Universității Craiova consideră că ardelenii au înscris din nimic și că au avut mult noroc că au scăpat doar cu un gol primit.

„Nu pot să spun că ne mulțumește acest egal, pentru că am dominat toată partida. Am avut ocazii monumentale, cu două mingi scoase de pe linia porții! Într-un final am egalat și cred că Dumnezeu a ținut cu fotbalul în seara aceasta (sâmbătă – n.r.). Ei au avut doar o șansă de gol și au înscris, practic, din nimic. Dar trebuie să păstrăm puțin respect față de ei, pentru că au fost și sunt campionii României. Noi ne vedem de treabă și sperăm să continuăm bine“, a spus fotbalistul Științei.

„Noi am încercat să jucăm fotbal, am atacat continuu și într-un final a intrat mingea în poartă. Cred că în repriza a doua am jucat mai bine, dar să nu uităm că nici în prima repriză n-am arătat rău, pentru că au fost ocazii și atunci. Nu pot să spun ce ne-a zis Mister la pauză, dar e întotdeauna cu noi, e un om extraordinar. Cred că am avut și foarte mult ghinion perioada asta“, a completat Paul Papp.

Foto: Alex Vîrtosu

Liga 1, etapa 24:

Vineri, 4 februarie:

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaş – Rapid 1-1

Sâmbătă, 5 februarie:

UTA Arad – Sepsi 1-0

Farul – Chindia Târgoviște 0-1

„U“ Craiova – CFR Cluj 1-1

Duminică, 6 februarie:

ora 14.30: FC Argeş – Academica Clinceni

ora 19.55: FCSB – FCU Craiova

Luni, 7 februarie:

ora 19.55: FC Botoșani – Dinamo

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

