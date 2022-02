Universitatea Craiova a obținut un punct în meciul contra liderului CFR Cluj grație unui gol izbutit în ultimul minut din prelungiri de Gustavo Vagenin. La final, atacantul brazilian a fost foarte bucuros că a reușit să-și ajute echipa. El a punctat că întreaga suflare alb-albastră a crezut până în ultima clipă și fotbalul a răsplătit efortul, mai ales că elevii lui Reghecampf s-au întrecut în ratări.

„Cred că a fost un frumos pentru suporteri. Ne-am creat foarte multe ocazii și am crezut până în ultimul minut, ceea ce a fost foarte important. Toți, împreună cu suporterii, am crezut până la sfârșit și a fost foarte frumos. Eu am vorbit mereu cu arbitrul și l-am întrebat de ce jucătorii de la CFR erau pe jos și pierd timpul. Eu cred că arbitrul a fost corect pentru că a acordat 6 minute de prelungire. Noi am profitat de asta, am recuperat și am marcat. Am jucat mai bine în repriza a doua și sunt fericit că am ajutat echipa“, a explicat „Gusti“.

Foto: Alex Vîrtosu

„Vom fi în play-off!“

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci în „Groapă“, împotriva rivalei Dinamo, joi, 10 februarie, de la ora 19.55, iar Gustavo este foarte optimist.

„De mâine începem să ne gândim la meciul următor, cu Dinamo. În fotbal se întâmplă să fie o zi mai grea și alta mai bună, iar eu sper ca în meciul viitor să facem foarte bine. Luptăm în fiecare meci și, cu siguranță, vom fi în play-off! Apoi vom lupta pentru un loc cât mai sus, pentru că Universitatea Craiova merită asta“, a comentat Gustavo.

Liga 1, etapa 24:

Vineri, 4 februarie:

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaş – Rapid 1-1

Sâmbătă, 5 februarie:

UTA Arad – Sepsi 1-0

Farul – Chindia Târgoviște 0-1

„U“ Craiova – CFR Cluj 1-1

Duminică, 6 februarie:

ora 14.30: FC Argeş – Academica Clinceni

ora 19.55: FCSB – FCU Craiova

Luni, 7 februarie:

ora 19.55: FC Botoșani – Dinamo

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

