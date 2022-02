Fundașul formației Universitatea Craiova, Bogdan Vătăjelu, nu a fost prea bucuros pentru punctul obținut cu CFR Cluj. Acesta consideră că alb-albaștrii au făcut o partidă mai bună decât ardelenii și că ar fi meritat victoria.

„Am avut cel puțin 4 ocazii clare și noi, ca de obicei, din două ocazii ale lor luăm gol. Ne-am bucurat la final pentru punctul obținut, însă eu cred că meritam mult mai mult. Și cred că și adversarii au știut lucrul ăsta, pentru că ne-au și zis-o la final. Cred că am arătat bine și în prima repriză, nu doar în cea de-a doua. Într-adevăr, în partea a doua am ținut mai mult mingea, am fost mai aproape de ei, nu i-am lăsat să respire. Nu știu dacă au ajuns la poartă o dată. Într-un fel ne bucurăm că nu am pierdut, pentru că, până la urmă, am întâlnit campioana României din ultimii ani. Dar, repet, eu cred că puteam să obținem mult mai mult în această seară“, a spus Vătăjelu.

„Ar trebui să fie un restart. Știm că putem și am arătat că putem să facem meciuri bune. Acum nu ne rămâne decât să ne gândim la meciul cu Dinamo și să luăm acolo 3 puncte“, a completat Bogdan Vătăjelu.

Liga 1, etapa 24:

Vineri, 4 februarie:

CS Mioveni – FC Voluntari 0-0

Gaz Metan Mediaş – Rapid 1-1

Sâmbătă, 5 februarie:

UTA Arad – Sepsi 1-0

Farul – Chindia Târgoviște 0-1

„U“ Craiova – CFR Cluj 1-1

Duminică, 6 februarie:

ora 14.30: FC Argeş – Academica Clinceni

ora 19.55: FCSB – FCU Craiova

Luni, 7 februarie:

ora 19.55: FC Botoșani – Dinamo

Clasament:

