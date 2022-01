Sepsi – „U“ Craiova 3-1 / Andrei Ivan: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi“

Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, s-a arătat dezamăgit de ce s-a întâmplat în meciul cu Sepsi. El a punctat că alb-albaștrii nu depun „armele“ și vor lupta pentru accederea în play-off.

„A fost un meci foarte greu. Am avut și noi câteva ocazii, un gol valabil, dar per total ne-au dominat. M-am uitat și în vestiar și nu a fost offside la mine, la gol. Mereu am cerut VAR și nu ni s-a dat. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Ăsta este arbitrajul în România și trebuie să ne descurcăm. Am câștigat primul meci, cu Rapid, și acum, probabil, că ne-am relaxat, iar asta ne-a costat. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Avem momente bune și momente mai puțin bune, dar trebuie să trecem peste ele“, a spus golgheterul Științei din acest sezon.

„Luptăm pentru play-off, bineînțeles! N-am avut o perioadă bună, am avut 7 meciuri în care nu am câștigat și acum suntem jos. Trebuie să ne revenim până la meciul cu CFR și să arătăm altfel“, a completat Andrei Ivan.

Întrebat despre interesul echipei St. Etienne, dezvăluit de presa franceză, Andrei Ivan a spus: „Nu cred că este adevărat ceea ce s-a spus în presă. Sunt jucătorul Universității Craiova și vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici. Încă nu mă gândesc la un transfer“.

