Sepsi – „U“ Craiova 3-1 / Reghecampf: „Sunt dezamăgit de reacția jucătorilor“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, a explicat ce a condus la eșecul de la Sfântu Gheorghe, 1-3 cu Sepsi.

„A fost o victorie meritată pentru cei de la Sepsi. Mai ales în repriza a doua au intrat mult mai hotărât. Prima repriză o începem cu acea greșeală mare, când ne dăm gol singuri. Revenim, marcăm, mai marcăm un gol care este anulat, apoi avem o ocazie cu Elvir Koljic singur cu portarul… Puteam să intrăm în avantaj la pauză cu un gol sau chiar cu două. Dar atitudinea din repriza a doua, după accidentarea lui Marius Constantin, ne-a dat totul peste cap. Din păcate nu am mai făcut același joc, nu am mai fost consistenți la mijlocul terenului… Am pierdut total mijlocul terenului și așa am primit și celelalte două goluri din repriza a doua“, a spus Reghe.

Rezervele n-au contat

Tehnicianul Științei s-a arătat total dezamăgit de unii jucători, în special de cei care au intrat pe parcurs. El a explicat și motivul înlocuirii lui Dan Nistor, care a făcut figurație pe teren în puținele minute jucate.

„Sunt dezamăgit de reacția jucătorilor din repriza a doua și mai ales a celor care au intrat de pe bancă. Trebuia să facă mult mai mult, să joace mult mai simplu, să facă ceea ce fac zi de zi la antrenament. Din păcate, am primit cele două goluri și nu am mai jucat combinativ, fiecare a încercat acțiuni individuale și nu am avut mult succes. Când am avut discuția cu el (cu Nistor – n.r.) mi-a spus că este apt, dar în continuare îl doare piciorul și a trebuit să-l schimb. Avem foarte mulți jucători accidentați. O să vedem ce vom face pe postul de fundaș central, pentru că vom avea o problemă“, a explicat tehnicianul.

Cu CFR Cluj „va fi un meci de care pe care“

Pentru Universitatea Craiova urmează un meci pe teren propriu cu CFR Cluj, iar Reghecampf are motive să se teamă.

„Urmează meciul cu CFR acum, care va fi foarte greu, dar luptăm până la capăt. Trebuie să ne pregătim bine, să vedem ce jucători vom avea apți. Va fi un meci de care pe care. Jucăm acasă și sperăm să avem aportul fanilor. Sunt supărați după acest eșec, dar cu un rezultat pozitiv îi vom aduce de partea noastră“, a memționat antrenorul.

Reghecampf nu-și simte postul pus în pericol: „Nu s-a discutat niciodată acest lucru cu patronul echipei (Mihai Rotaru – n.r.). Bineînțeles că sunt susținut! A spus-o și dânsul la televizor“.

